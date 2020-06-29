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В Нью-Йорке прошел митинг против сноса памятника Рузвельту
Акция протеста против сноса конного памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который стоит у входа в Американский музей естественной истории, прошла... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:54
джордж флойд
теодор рузвельт
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353
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джордж флойд, теодор рузвельт, нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке прошел митинг против сноса памятника Рузвельту

14:54 29.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдания на 42-й улице в Нью-Йорке
Здания на 42-й улице в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здания на 42-й улице в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Акция протеста против сноса конного памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который стоит у входа в Американский музей естественной истории, прошла в Нью-Йорке, сообщает газета New York Times.
Как сообщает газета, в воскресенье у памятника собралось около 150 демонстрантов. Среди них были демонстранты в кепках с надписью MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), а также митингующие с флагами американского контрдвижения Blue Lives Matter, участники которого выступают за то, чтобы обвиняемые в убийствах полицейских преследовались за преступления на почве ненависти.
"Спасите Тедди (Рузвельта – ред.). Спасите нашу полицию. Спасите закон и порядок", - скандировала толпа протестующих.
Протестующие заявляли о том, что не видят в статуе расизма, а также отмечали, что памятник Рузвельту не имеет ничего общего с убийством Джорджа Флойда.
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На прошлой неделе стало известно о решении городских властей Нью-Йорка демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Активисты выступали против этого памятника в течение многих лет. Он стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Решение о демонтаже статуи было принято на фоне протестов против расизма.
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