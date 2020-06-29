В Нью-Йорке прошел митинг против сноса памятника Рузвельту

Как сообщает газета, в воскресенье у памятника собралось около 150 демонстрантов. Среди них были демонстранты в кепках с надписью MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), а также митингующие с флагами американского контрдвижения Blue Lives Matter, участники которого выступают за то, чтобы обвиняемые в убийствах полицейских преследовались за преступления на почве ненависти.