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ВС Татарстана рассмотрит законность оправдания отца, насиловавшего дочь
Верховный суд Татарстана назначил на 7 июля апелляционное рассмотрение дела жителя Бугульмы, которого суд первой инстанции оправдал по статье о насильственных... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:55
бугульма
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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бугульма, происшествия

ВС Татарстана рассмотрит законность оправдания отца, насиловавшего дочь

14:55 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КАЗАНЬ, 29 июн - РИА Новости. Верховный суд Татарстана назначил на 7 июля апелляционное рассмотрение дела жителя Бугульмы, которого суд первой инстанции оправдал по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Верховным судом Татарстана назначено на 7 июля", - сказал собеседник агентства.
По информации прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело и по итогам расследования предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
Мужчина возле детской комнаты. Архив
19 марта 2018, 10:19
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Подозреваемый, по данным местных СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка, а позже уточнил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на ребенке. Жена в суде выступила в защиту мужа.
Бугульминский районный суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя, что в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка.
Гособвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребёнку в любом случае был причинен легкий вред здоровью, однако оценка этому обстоятельству судом не дана, считает надзорное ведомство.
Автомобиль Следственного комитета РФ
8 апреля, 16:54
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