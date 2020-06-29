ВС Татарстана рассмотрит законность оправдания отца, насиловавшего дочь

КАЗАНЬ, 29 июн - РИА Новости. Верховный суд Татарстана назначил на 7 июля апелляционное рассмотрение дела жителя Верховный суд Татарстана назначил на 7 июля апелляционное рассмотрение дела жителя Бугульмы , которого суд первой инстанции оправдал по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Верховным судом Татарстана назначено на 7 июля", - сказал собеседник агентства.

По информации прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело и по итогам расследования предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Подозреваемый, по данным местных СМИ, в ходе следствия заявил сначала, что не применял насилия к дочери, просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка, а позже уточнил, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на ребенке. Жена в суде выступила в защиту мужа.

Бугульминский районный суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя, что в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка.