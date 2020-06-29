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Семь человек пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы
Семь человек пострадали, по уточненным данным, при хлопке газа и пожаре в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:29
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Пожар после взрыва газа в Москве
Пожар после взрыва газа на улице Проходчиков, дом 3 в Москве.
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РИА Новости
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60
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия

Семь человек пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

14:51 29.06.2020 (обновлено: 15:29 29.06.2020)
4461
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали, по уточненным данным, при хлопке газа и пожаре в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после хлопка газа в доме на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах. В 14.32 пожар ликвидировали.
"По уточненным данным, пострадали семь человек, одна пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
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