https://ria.ru/20200629/1573628762.html
Семь человек пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы
Семь человек пострадали, по уточненным данным, при хлопке газа и пожаре в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:51
2020-06-29T15:29
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Пожар после взрыва газа в Москве
Пожар после взрыва газа на улице Проходчиков, дом 3 в Москве.
2020-06-29T14:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия