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Правительство опубликовало документ о выделении средств на тест-системы
Опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении около 3,5 миллиардов рублей на производство тест-систем для диагностики... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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353
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Правительство опубликовало документ о выделении средств на тест-системы

14:48 29.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении около 3,5 миллиардов рублей на производство тест-систем для диагностики коронавируса, документ размещен на сайте правительства.
Ранее Мишустин сообщил, что подписал соответствующее распоряжение. Тест-системы будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса.
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"Более 3,4 миллиарда рублей будет направлено в этом году на производство тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что средства поступят из резервного фонда правительства. Они будут направлены Государственному научному центру "Вектор", Центральному НИИ эпидемиологии, Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
"Выделяемой субсидии хватит на производство более 36 миллионов тестов. Их получат учреждения, подведомственные Роспотребнадзору, а также федеральные и муниципальные медицинские организации. Порядок распределения тестов по учреждениям санитарное ведомство должно определить в течение семи дней", - добавляется в сообщении.
Кроме того, Роспотребнадзору поручено проконтролировать целевое использование выделенных средств и представить доклад в правительство до 1 мая 2021 года.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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