Правительство опубликовало документ о выделении средств на тест-системы

Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении около 3,5 миллиардов рублей на производство тест-систем для диагностики коронавируса, документ размещен на сайте правительства.

Ранее Мишустин сообщил, что подписал соответствующее распоряжение. Тест-системы будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса.

"Более 3,4 миллиарда рублей будет направлено в этом году на производство тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что средства поступят из резервного фонда правительства. Они будут направлены Государственному научному центру "Вектор", Центральному НИИ эпидемиологии, Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

"Выделяемой субсидии хватит на производство более 36 миллионов тестов. Их получат учреждения, подведомственные Роспотребнадзору , а также федеральные и муниципальные медицинские организации. Порядок распределения тестов по учреждениям санитарное ведомство должно определить в течение семи дней", - добавляется в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзору поручено проконтролировать целевое использование выделенных средств и представить доклад в правительство до 1 мая 2021 года.