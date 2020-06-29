В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Всего в регионе лабораторно подтверждены 6334 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3206. По данным минздрава области на 26 июня, в тяжелом состоянии находились 223 пациентов с COVID-19, в том числе 63 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 1097 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 951 выявлена пневмония, еще 1631 пациент с COVID-19 лечится амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.