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В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области превысило 240 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
игорь шувалов
саратовская область
общество
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353
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В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

14:47 29.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области превысило 240 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 6334 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3206. По данным минздрава области на 26 июня, в тяжелом состоянии находились 223 пациентов с COVID-19, в том числе 63 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелым пациентам на сегодняшний день: 191 пациент находится на кислородной поддержке, 53 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 31 на инвазивной ИВЛ", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 1097 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 951 выявлена пневмония, еще 1631 пациент с COVID-19 лечится амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИгорь ШуваловСаратовская областьОбщество
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