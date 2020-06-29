В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области превысило 240 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 6334 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3206. По данным минздрава области на 26 июня, в тяжелом состоянии находились 223 пациентов с COVID-19, в том числе 63 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелым пациентам на сегодняшний день: 191 пациент находится на кислородной поддержке, 53 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 31 на инвазивной ИВЛ", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 1097 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 951 выявлена пневмония, еще 1631 пациент с COVID-19 лечится амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.