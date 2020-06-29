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В Таиланде откроют бары и пабы
Таиланд на пятом этапе ослабления ограничительных мер из-за коронавируса откроет массажные салоны с водными процедурами, бары, караоке-бары и пабы с условием... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:47
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353
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коронавирус covid-19, бангкок, сша, таиланд, в мире

В Таиланде откроют бары и пабы

14:47 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 29 июн – РИА Новости. Таиланд на пятом этапе ослабления ограничительных мер из-за коронавируса откроет массажные салоны с водными процедурами, бары, караоке-бары и пабы с условием уголовной ответственности в случае распространения COVID-19, заявил в понедельник на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь правительственного центра по борьбе с коронавирусом Тхависин Висануйотхин.
"С 1 июля, с началом пятого этапа ослабления ограничительных мер, разрешено открытие имеющих лицензию массажных салонов с водными процедурами, баров, караоке-баров и пабов", - заявил он журналистам.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
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Выяснилось, что стало с турбизнесом в Таиланде во время пандемии
"Операторы баров, караоке-баров и пабов предупреждены правительством об ответственности за неукоснительное соблюдение действующих в стране правил эпидемиологической безопасности, включая социальное дистанцирование и масочный режим, а также доступность дезинфекционных средств, и об уголовной ответственности в случае распространения на этих объектах коронавирусной инфекции COVID19", - продолжил пресс-секретарь. Он добавил, что решением Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией все питейные заведения до особого распоряжения должны будут закрываться не позже 00.00 часов.
Висануйотхин также подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что с 1 июля открываются все общеобразовательные школы страны, как частные, так и государственные, в последние месяцы работавшие только в режиме онлайн. Учебный год в Таиланде обычно начинается в мае – июне, после долгих каникул в апреле – мае.
Пресс-секретарь сообщил журналистам, что на заседании в понедельник Центр одобрил продление действия режима чрезвычайного положения, введенного в Таиланде 26 марта из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц, до 31 июля.
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"Завтра окончательное решение по этому вопросу примет кабинет министров на очередном заседании", - сообщил он.
По данным министерства здравоохранения страны, в Таиланде в понедельник зарегистрированы 7 новых случаев заражения коронавирусом. Все случаи "ввозные": они выявлены у граждан Таиланда, вернувшихся в страну вывозными авиарейсами из ОАЭ и США. В стране уже 35 дней не было ни одного "внутреннего" заражения, напомнили в минздраве.
С начала пандемии в Таиланде, второй после Китая стране, зарегистрировавшей заражения новой болезнью, заболели коронавирусной инфекцией 3 169 человек, скончались 58 человек, полностью выздоровели 3 053 человека, в больницах находятся 58 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокСШАТаиландВ мире
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