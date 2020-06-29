В Таиланде откроют бары и пабы

"Операторы баров, караоке-баров и пабов предупреждены правительством об ответственности за неукоснительное соблюдение действующих в стране правил эпидемиологической безопасности, включая социальное дистанцирование и масочный режим, а также доступность дезинфекционных средств, и об уголовной ответственности в случае распространения на этих объектах коронавирусной инфекции COVID19", - продолжил пресс-секретарь. Он добавил, что решением Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией все питейные заведения до особого распоряжения должны будут закрываться не позже 00.00 часов.