ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ждет в ближайшие две недели выхода документа, который позволит сдать заказчику ледокол "Виктор Черномырдин", сообщил на пресс-конференции глава корпорации Алексей Рахманов.
Минтранс, Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) достигли договоренностей об условиях передачи ледокола "Виктор Черномырдин" "Росморпорту", сообщали РИА Новости в апреле в пресс-службе Минтранса РФ.
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"Сейчас готовится соответствующий нормативный акт, который, я надеюсь, в течение ближайших двух недель увидит свет, и мы, соответственно, сможем, подписав акт... передать этот ледокол заказчику... Как только нормативная документация будет подготовлена, мы тут же этот заказ передадим его конечному пользователю", - рассказал Рахманов. Он напомнил, что ледокол был готов к передаче заказчику еще в декабре 2019 года.
Минпромторг и Минтранс предложили вице-премьеру Юрию Борисову выделить от обоих министерств на строительство ледокола "Виктор Черномырдин" по 1 миллиарду рублей, еще около 1,5 миллиарда рублей - от Объединенной судостроительной компании (ОСК), писала в апреле газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В аппарате Борисова газете сообщили, что с предложениями министерств согласились, а "по вопросам, требующим решения правительства РФ, попросили внести предложения в установленном порядке". По данным издания, сдача судна произойдет не раньше сентября.
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ОСК переносила с конца 2019 года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин" на фоне урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также необходимости получения документов из профильных ведомств. Глава ОСК ранее говорил, что из-за существенных изменений в проекте произошло удорожание ледокола. Глава компании-заказчика ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев сообщал в июле 2019 года, что работа по удорожанию контракта не ведется, твердая цена - 7,94 миллиарда рублей. Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, до 12 миллиардов рублей, сообщала в июле 2019 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.