Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573628490.html
ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ждет в ближайшие две недели выхода документа, который позволит сдать заказчику ледокол "Виктор Черномырдин",... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:46
виктор черномырдин (ледокол)
росморпорт
арктика
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153364/63/1533646385_0:0:801:450_1400x0_80_0_0_94a84b038f387b908bd898318fc07eef.jpg
https://ria.ru/20191203/1561894919.html
https://ria.ru/20190409/1552516496.html
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153364/63/1533646385_0:0:801:450_1400x0_80_0_0_94a84b038f387b908bd898318fc07eef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153364/63/1533646385_100:0:700:450_1400x0_80_0_0_3cfa814adc9e3d06ad34b0e0008aeaca.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153364/63/1533646385_175:0:625:450_1400x0_80_0_0_d17ba59d05cddb9f7da801fd92f4178e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор черномырдин (ледокол), росморпорт, арктика, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"

14:46 29.06.2020
165
© Фото : АО "Балтийский завод"Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" на территории Адмиралтейских верфей
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
© Фото : АО "Балтийский завод"
Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" на территории Адмиралтейских верфей. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ждет в ближайшие две недели выхода документа, который позволит сдать заказчику ледокол "Виктор Черномырдин", сообщил на пресс-конференции глава корпорации Алексей Рахманов.
Минтранс, Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) достигли договоренностей об условиях передачи ледокола "Виктор Черномырдин" "Росморпорту", сообщали РИА Новости в апреле в пресс-службе Минтранса РФ.
Ледокол
3 декабря 2019, 10:34
Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути
"Сейчас готовится соответствующий нормативный акт, который, я надеюсь, в течение ближайших двух недель увидит свет, и мы, соответственно, сможем, подписав акт... передать этот ледокол заказчику... Как только нормативная документация будет подготовлена, мы тут же этот заказ передадим его конечному пользователю", - рассказал Рахманов. Он напомнил, что ледокол был готов к передаче заказчику еще в декабре 2019 года.
Минпромторг и Минтранс предложили вице-премьеру Юрию Борисову выделить от обоих министерств на строительство ледокола "Виктор Черномырдин" по 1 миллиарду рублей, еще около 1,5 миллиарда рублей - от Объединенной судостроительной компании (ОСК), писала в апреле газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В аппарате Борисова газете сообщили, что с предложениями министерств согласились, а "по вопросам, требующим решения правительства РФ, попросили внести предложения в установленном порядке". По данным издания, сдача судна произойдет не раньше сентября.
Атомный ледокол Ямал в Карском море
9 апреля 2019, 15:07
Россия модернизирует арктические гавани и обновит ледокольный флот
ОСК переносила с конца 2019 года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин" на фоне урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также необходимости получения документов из профильных ведомств. Глава ОСК ранее говорил, что из-за существенных изменений в проекте произошло удорожание ледокола. Глава компании-заказчика ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев сообщал в июле 2019 года, что работа по удорожанию контракта не ведется, твердая цена - 7,94 миллиарда рублей. Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, до 12 миллиардов рублей, сообщала в июле 2019 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.
600300
Обсудить 0
Виктор Черномырдин (ледокол)РосморпортАрктикаОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Рекомендуем
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЦИК оценили востребованность электронного голосования
Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
ТИК обратилась в полицию после информации о двойном голосовании москвича
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя
Статуя Фемиды в суде
В Перми учителя осудили за насилие над школьницей
Флаги США и Евросоюза
Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США
Виктор Ющенко
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Саратов
В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Правительство опубликовало документ о выделении средств на тест-системы
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде откроют бары и пабы
Джулиан Ассанж
Юристы Ассанжа прокомментировали новые обвинения
Международный валютный фонд
Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ
Филарет Денисенко
Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
Нефтяное месторождение Шарара в Ливии
Ливийские племена намерены открыть в России счет для прибыли от нефти
Танк Т-34-85 на российско-казахстанской границе в железнодорожном пункте пропуска Карталы
В Москве выставили на продажу Т-34
Вид на Новый Уренгой
Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
16:06Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
16:05Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
16:05Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
Лента новостейМолния