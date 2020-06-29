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Доктор Мясников рассказал, как питаться в жару
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" напомнил о важности потребления несладкой воды во время жары. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:22
фрукты
александр мясников (врач)
россия
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РИА Новости
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фрукты, александр мясников (врач), россия, общество

Доктор Мясников рассказал, как питаться в жару

14:58 29.06.2020 (обновлено: 15:22 29.06.2020)
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Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" напомнил о важности потребления несладкой воды во время жары.
"Надо следить за мочой, она должна быть светлой. Если она становится темной, значит, вы обезвожены", — пояснил врач.
Мочегонные средства, по его словам, принимать не стоит.
Также он предложил ограничить количество углеводов, в том числе сладкое и выпечку, чтобы избежать отеков ног. Есть же он посоветовал овощи и фрукты — в жару организму их переработать легче, чем мясо или жирную пищу.
Мясников напомнил и о необходимости следить за качеством продуктов — в жару их нельзя оставлять вне холодильника более чем на два часа, иначе они испортятся.
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Вчера, 15:29
Названы главные угрозы от жары для здоровья
2020029
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фруктыАлександр Мясников (врач)РоссияОбщество
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