https://ria.ru/20200629/1573628311.html
Доктор Мясников рассказал, как питаться в жару
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" напомнил о важности потребления несладкой воды во время жары. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:58
2020-06-29T15:22
фрукты
александр мясников (врач)
россия
общество
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрукты, александр мясников (врач), россия, общество