Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт работе второго водовода для дополнительного снабжения артезианской водой Симферополя, который столкнулся с проблемой обмеления водохранилищ.
Ранее был запущен водовод из Вилинского водозабора в Бахчисарайском районе. До этого Симферополь снабжался водой исключительно за счет трех водохранилищ естественного стока, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи и бесснежной зимы.
"Открывайте затвор. Для Симферополя это знаковое событие. Треть объема воды мы сегодня замещаем практически из других водозаборов", - сказал Аксенов на церемонии запуска водовода, которая проходила в режиме видеомоста.
По его словам, с запуском водоводов напряженность с водообеспечением Симферополя снята. "Симферопольцы этой воды ждали. Никакой экологической угрозы подача воды из водозаборов не несет. Это все подтверждено в том числе наукой", - подчеркнул Аксенов.
Второй водовод начал подавать артезианскую воду из Ивановского водозабора в Сакском районе. Таким образом, с учетом двух водоводов объем перебрасываемой воды позволит на треть перекрыть потребности крымской столицы.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.