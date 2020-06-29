Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя

Ранее был запущен водовод из Вилинского водозабора в Бахчисарайском районе. До этого Симферополь снабжался водой исключительно за счет трех водохранилищ естественного стока, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи и бесснежной зимы.

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"Открывайте затвор. Для Симферополя это знаковое событие. Треть объема воды мы сегодня замещаем практически из других водозаборов", - сказал Аксенов на церемонии запуска водовода, которая проходила в режиме видеомоста.

По его словам, с запуском водоводов напряженность с водообеспечением Симферополя снята. "Симферопольцы этой воды ждали. Никакой экологической угрозы подача воды из водозаборов не несет. Это все подтверждено в том числе наукой", - подчеркнул Аксенов.