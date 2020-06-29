Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573628279.html
Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт работе второго водовода для дополнительного снабжения артезианской водой Симферополя, который столкнулся с проблемой... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:58
днепр (город)
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1400x0_80_0_0_502b514c208f3e1f33fd9438726760fd.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573583466.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573211457.html
днепр (город)
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1400x0_80_0_0_502b514c208f3e1f33fd9438726760fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1986_1400x0_80_0_0_8823357738374def045380d4d7db020a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_599:0:2647:2048_1400x0_80_0_0_c8fd65b04b65b5711d4e4e370f7c63b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днепр (город), сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество

Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя

14:58 29.06.2020
1206
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт работе второго водовода для дополнительного снабжения артезианской водой Симферополя, который столкнулся с проблемой обмеления водохранилищ.
Ранее был запущен водовод из Вилинского водозабора в Бахчисарайском районе. До этого Симферополь снабжался водой исключительно за счет трех водохранилищ естественного стока, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи и бесснежной зимы.
Вид на Ялту
Вчера, 13:13
"Проживем и без них". В Крыму не станут просить Зеленского вернуть воду
"Открывайте затвор. Для Симферополя это знаковое событие. Треть объема воды мы сегодня замещаем практически из других водозаборов", - сказал Аксенов на церемонии запуска водовода, которая проходила в режиме видеомоста.
По его словам, с запуском водоводов напряженность с водообеспечением Симферополя снята. "Симферопольцы этой воды ждали. Никакой экологической угрозы подача воды из водозаборов не несет. Это все подтверждено в том числе наукой", - подчеркнул Аксенов.
Второй водовод начал подавать артезианскую воду из Ивановского водозабора в Сакском районе. Таким образом, с учетом двух водоводов объем перебрасываемой воды позволит на треть перекрыть потребности крымской столицы.
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
19 июня, 20:46Акценты
В Крыму нашли большие запасы пресной воды. Дефициту конец?Ученые обнаружили в крымских горах большой запас подземных пресных вод. Главная проблема их добычи – высокая стоимость бурения скважин. Но есть участки с небольшой глубиной, осталось их найти.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
3801100
Обсудить 0
Днепр (город)Сергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Виктор Ющенко
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Взрыв газа на северо-востоке Москвы
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
Измерение температуры пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
Флаги США и Евросоюза
Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США
Филарет Денисенко
Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
Танк Т-34-85 на российско-казахстанской границе в железнодорожном пункте пропуска Карталы
В Москве выставили на продажу Т-34
Наручники
В Москве мужчине отменили приговор из-за оскорблений в тексте документа
Истребитель СУ-27
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников рассказал, как питаться в жару
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
16:06Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
16:05Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
16:05Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
Лента новостейМолния