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Религия и мировоззрение
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РПЦ: понятия о Боге и семье являются идеологической основой Конституции
Понятия о Боге, браке и семье являются идеологической основой новой Конституции, в целом же вносимые поправки призваны "сбалансировать Основной закон России... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:40
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
новости - религия и мировоззрение

РПЦ: понятия о Боге и семье являются идеологической основой Конституции

14:40 29.06.2020
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© Фото : из личного архиваПервый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Понятия о Боге, браке и семье являются идеологической основой новой Конституции, в целом же вносимые поправки призваны "сбалансировать Основной закон России путем их общенародной легитимации", считает первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Щипков.
"Мы голосуем за мировоззренческую триаду: Бог, брак и семья. Наша Конституция с идеологической точки зрения наконец-то приобрела законченный вид", - заявил Щипков в эфире телеканала "Спас".
По его мнению, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки вносят принципиальные изменения в Конституцию РФ и демонстрируют переход страны "от колониального либерализма к полноценному суверенитету", который является "исторической неизбежностью".
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По словам Щипкова, принципиальным отличием новой редакции Основного закона от Конституции 1993 года будет его народная легитимация на общероссийском референдуме. Поправки, одобренные народом, будут абсолютно легитимными, отметил эксперт.
Говоря о характере поправок, Щипков предложил разделить их на несколько типов: юридические, культурно-исторические, социальные и политические. Так, важнейшей поправкой юридического характера замглавы синодального отдела считает признание приоритета национального права над международным. "Эта поправка призвана сбалансировать соотношение национального и международного права. Теперь мы совершенно не обязаны склонять голову перед нашими западными партнёрами по первому их требованию", - подчеркнул Щипков.
Другими ключевыми поправками в этой области он назвал утверждение территориальной целостности России, а также запрет высшим должностным лицам иметь двойное гражданство и счета в зарубежных банках.
Поправки, утверждающие правопреемство России от Советского Союза, продолжил эксперт, призваны сохранить лучшие достижения советского периода русской истории, например, принципы социального устройства общества. Важнейшими поправками в этой же области, отметил Щипков, является закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего русского народа, а также закрепление обязанности Российской Федерации оказывать поддержку соотечественникам, оказавшимся за рубежом.
Ключевой мировоззренческой поправкой, по мнению эксперта, является "утверждение бытия Божия в противовес другим статьям, определяющим секулярный характер государства". Также, по словам Щипкова, внесение в Конституцию определения института семьи и брака как союза мужчины и женщины исключает иную трактовку этих важнейших понятий, определяющих бытие общества.
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
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Закрепление в Конституции норм защиты исторической памяти, связанных с Великой Победой и подвигом народа, стало, по оценке Щипкова, "настоящим прорывом". Замглавы ВРНС предложил также внести в российское законодательство статью о защите национальной памяти и "запрете отрицать геноцид русского народа, который начался в 1914 году в австрийских лагерях Терезин и Талергоф, где было уничтожено 250 тысяч русских людей".
Важнейшими поправками политического характера аналитик назвал закрепление роли Государственного Совета. По его словам, это будет способствовать формированию перспективного механизма управления, который находится вне партийной конъюнктуры. Логичным эксперт считает и закрепление возможности расположения федеральных органов власти не только в Москве, но и в других регионах, в связи с чем он предложил использовать для этих целей Калининград и Севастополь.
Также Щипков предложил вводить в высших учебных заведениях специальные курсы, посвященные изучению и анализу Основного закона.
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