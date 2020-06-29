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Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидировали
Пожар в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:40
взрыв газа на северо-востоке москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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взрыв газа на северо-востоке москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидировали

14:36 29.06.2020 (обновлено: 14:40 29.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по МосквеНа месте пожара на улице Проходчиков в Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 14.32 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после хлопка газа в доме на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах.
Взрыв газа на северо-востоке Москвы
14:13
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
000101
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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