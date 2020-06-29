Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
Волочкова разместила фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря на своей странице в Instagram в минувшее воскресенье. "Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне неведомо его имя) против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?!" — написала Волочкова.
В свою очередь, губернатор Нижегородской области заявил, что нарушители карантина, приехавшие из других регионов в Дивеево, будут наказаны. "В Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин — это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители", — отметил он.
"Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы", — написал Никитин на своей странице в Instagram.
По его словам, выяснилось, что героиня публикации пробралась в Дивеево "окольными путями и не без помощи местных друзей". Отвечая на "воззвание" Волочковой к его совести, Никитин заявил, что "известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность — за тех, кто может на тебя равняться". "И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести", — написал губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь по решению Роспотребнадзора находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным на 29 июня, в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь — православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
На территории Нижегородской области зафиксировано 17 278 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек умерли, 10 658 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.