Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

По его словам, выяснилось, что героиня публикации пробралась в Дивеево "окольными путями и не без помощи местных друзей". Отвечая на "воззвание" Волочковой к его совести, Никитин заявил, что "известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность — за тех, кто может на тебя равняться". "И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести", — написал губернатор Нижегородской области.