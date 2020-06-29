В Ливии предупредили о возможных боях на нефтяных месторождениях

БЕНГАЗИ, 29 июн – РИА Новости. Бои могут начаться на ливийских нефтяных месторождениях в случае, если до них дойдут протурецкие силы, заявил в интервью РИА Новости вице-председатель Верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик.

В пятницу пресс-секретарь Гвардии защиты нефтяных объектов Ибрагим аль-Фаиди заявил РИА Новости, что силы ЛНА под прикрытием авиации начали патрулирование в районе так называемого "нефтяного полумесяца" - нефтеносных районов, расположенных на ливийском побережье в восточной части страны от города Тобрук до эс-Сидры. Решение о начале патрулирования принято согласно указаниям главнокомандующего ЛНА. Цель патрулей – обеспечить защиту нефтяных объектов от любых атак, ожидаемых со стороны вооруженных группировок. Аль-Фаиди подчеркнул, что патрули не вмешиваются в работу компаний, действующих в портах и на месторождениях.

"Если турки направятся к нефтяным месторождениям, то – я подчеркиваю – вся молодежь Ливии придет на базы по военной подготовке и мы станем свидетелями войны на месторождениях", - заявил аль-Халик, отвечающий за нефтегазовый сектор.

По его словам, в этом случае будет уничтожена нефтяная инфраструктура, пострадают от этого все ливийцы.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией , и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара , политическую поддержку которому оказывает Египет

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом . По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.