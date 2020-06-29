Москалькова проконтролирует дело Юлии Цветковой

"Ко мне она не обращалась, но поскольку дело имеет большой общественный резонанс, оно у меня на контроле... Я направлю своего сотрудника на один из судебных процессов, чтобы посмотреть, какие доказательства представляются и насколько аргументы людей имеют право на существование", - сказала Москалькова журналистам.