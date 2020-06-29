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Москалькова проконтролирует дело Юлии Цветковой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит сотрудника своего аппарата на один из судебных процессов по делу Юлии Цветковой, обвиняемой... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:30
юлия цветкова
татьяна москалькова
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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юлия цветкова, татьяна москалькова, происшествия

Москалькова проконтролирует дело Юлии Цветковой

14:30 29.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит сотрудника своего аппарата на один из судебных процессов по делу Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии, с целью посмотреть на доказательства и аргументы обвинения.
Ранее СМИ сообщили об обвинении Цветковой в распространении порнографии за публикацию изображений женских половых органов.

"Ко мне она не обращалась, но поскольку дело имеет большой общественный резонанс, оно у меня на контроле... Я направлю своего сотрудника на один из судебных процессов, чтобы посмотреть, какие доказательства представляются и насколько аргументы людей имеют право на существование", - сказала Москалькова журналистам.

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Юлия ЦветковаТатьяна МоскальковаПроисшествия
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