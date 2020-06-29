https://ria.ru/20200629/1573627373.html
Москалькова проконтролирует дело Юлии Цветковой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит сотрудника своего аппарата на один из судебных процессов по делу Юлии Цветковой, обвиняемой... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:30
2020-06-29T14:30
юлия цветкова
татьяна москалькова
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия цветкова, татьяна москалькова, происшествия