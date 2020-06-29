В Курске месячного младенца оставили в бэби-боксе

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Мальчика, которому около одного месяца, оставили в бэби-боксе при Курской областной детской клинической больнице, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий на оперативном заседании областной администрации в понедельник.

"У нас в воскресенье подбросили ребеночка в бэби-бокс в областной больнице", - сказал Белостоцкий.

По данным властей, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, его обследуют врачи, полицию проинформировали.