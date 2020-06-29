https://ria.ru/20200629/1573627349.html
В Курске месячного младенца оставили в бэби-боксе
Мальчика, которому около одного месяца, оставили в бэби-боксе при Курской областной детской клинической больнице, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий на... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:30
2020-06-29T14:30
происшествия
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РИА Новости
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происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Мальчика, которому около одного месяца, оставили в бэби-боксе при Курской областной детской клинической больнице, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий на оперативном заседании областной администрации в понедельник.
"У нас в воскресенье подбросили ребеночка в бэби-бокс в областной больнице", - сказал Белостоцкий.
По данным властей, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, его обследуют врачи, полицию проинформировали.
Бэби-бокс при областной детской больнице работает с 2012 года, с тех пор там дважды оставляли детей.