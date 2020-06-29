В Подмосковье проверят данные о нападении на женщину алабая

"По данной информации СМИ следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки и очевидцы нападения собаки на женщину. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.