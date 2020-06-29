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В Подмосковье проверят данные о нападении на женщину алабая
Следователи организовали проверку сообщений СМИ о том, что женщине ампутировали руку после нападения собаки в Подмосковье, говорится в сообщении ГСУСК России по РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:29
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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раменское
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155354/31/1553543191_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_ab0a7f43bb6e79de2095f823c9171351.jpg
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РИА Новости
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60
раменское, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье проверят данные о нападении на женщину алабая

14:29 29.06.2020
366
© Фото : Анна ШвецСобака породы алабай
Собака породы алабай
© Фото : Анна Швец
Собака породы алабай. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку сообщений СМИ о том, что женщине ампутировали руку после нападения собаки в Подмосковье, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
По данным СМИ, в деревне Ивановка Раменского городского округа собака породы алабай напала на женщину, гулявшую с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, однако поврежденную собакой руку пришлось ампутировать.
"По данной информации СМИ следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки и очевидцы нападения собаки на женщину. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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РаменскоеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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