В Подмосковье проверят данные о нападении на женщину алабая

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку сообщений СМИ о том, что женщине ампутировали руку после нападения собаки в Подмосковье, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
По данным СМИ, в деревне Ивановка Раменского городского округа собака породы алабай напала на женщину, гулявшую с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, однако поврежденную собакой руку пришлось ампутировать.
"По данной информации СМИ следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки и очевидцы нападения собаки на женщину. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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