Прокуратура завершила проверку после смерти 15-летней девушки в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура в Кузбассе нашла факты нарушений в профилактической работе с семьей пятнадцатилетней девушки, умершей на улице в городе Прокуратура в Кузбассе нашла факты нарушений в профилактической работе с семьей пятнадцатилетней девушки, умершей на улице в городе Мариинске Кемеровской области , сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девушка, по предварительным данным, вдыхавшая газ из баллона, умерла на улице в Мариинске. На профилактическом учете она не стояла, ее воспитывала мать. Следственный комитет по данному факту начал доследственную проверку.

"По результатам прокурорской проверки выявлены факты ненадлежащей профилактической работы в отношении несовершеннолетней и семьи, в которой она проживала. Установлено, что органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не приняты должные меры, направленные на выявление фактов, свидетельствующих о нахождении девушки и её семьи в социально опасном положении, а также на устранение причин и условий, способствующих её безнадзорности и беспризорности", – сообщает ведомство.

Подчеркивается, что социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетней не была своевременно оказана. Также, "несмотря на наличие оснований, законный представитель погибшей на профилактический учет поставлена не была, работа с ней компетентными органами не проводилась".

Уточняется, что прокурор города Мариинска внес три представления об устранении нарушений закона руководителям комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Мариинского муниципального района, ОПДН отдела МВД России по Мариинскому району и образовательной организации, в которой обучалась девушка.