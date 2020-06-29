Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США

- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.К разговору также приглашены эксперты ИСКРАН и ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.4 июля в США будет отмечаться национальный праздник – День независимости. В этом году он пройдет на фоне неутихающих протестов на расовой почве, сопровождающихся погромами, мародерством и сносом памятников, сложной социально-экономической ситуацией, обострившейся из-за пандемии коронавируса. США продолжают оставаться лидером по числу заразившихся – свыше 2,5 миллионов, и каждый день дает прирост порядка 40 тысяч. Карантинные ограничения, рост заболеваемости и смертности одновременно с ростом безработицы и падением покупательской способности не могут сгладить даже меры социальной поддержки, которые не могут быть вечными. Предвыборная кампания также способствует росту напряженности, поскольку некоторые представители политической элиты раздувают протесты, стремясь извлечь из них выгоду. Как будет развиваться ситуация? Насколько велик протестный потенциал? Насколько расколото американское общество? С каким багажом Дональд Трамп может подойти к ноябрьским выборам?