Лукашенко призвал наладить качественную работу с белорусской молодежью

"Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, - это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования", - подчеркнул белорусский лидер.