https://ria.ru/20200629/1573627085.html
Лукашенко призвал наладить качественную работу с белорусской молодежью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом страны заявил, что необходимо организовать качественную работу с белорусской... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:26
2020-06-29T14:26
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 июн - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на встрече с педагогическим активом страны заявил, что необходимо организовать качественную работу с белорусской молодежью в учебных заведениях, иначе ею займутся "чужие учителя", и констатировал откат в работе с молодежью по сравнению с советским периодом.
"Не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную", - приводит слова главы государства его пресс-служба.
По данным пресс-службы, "Лукашенко констатировал, что, к сожалению, по сравнению с советским периодом произошел откат назад в работе с молодежью". "Каждый университет, институт, факультет должен иметь набор таких механизмов работы. И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной", - уверен президент.
"Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, - это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования", - подчеркнул белорусский лидер.
Он также отметил важность учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. "Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение", - заметил белорусский президент.