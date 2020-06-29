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Ливийские племена намерены открыть в России счет для прибыли от нефти
Верховный совет шейхов и старейшин племен Ливии намерен открыть банковский счет для справедливого распределения прибыли от продажи нефти между всеми ливийцами,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:22
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РИА Новости
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россия, акиля салех, халифа хафтар, ливия, оон, сша, в мире

Ливийские племена намерены открыть в России счет для прибыли от нефти

14:22 29.06.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniНефтяное месторождение Шарара в Ливии
Нефтяное месторождение Шарара в Ливии
© REUTERS / Ismail Zetouni
Нефтяное месторождение Шарара в Ливии. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 29 июн – РИА Новости. Верховный совет шейхов и старейшин племен Ливии намерен открыть банковский счет для справедливого распределения прибыли от продажи нефти между всеми ливийцами, предпочтительный вариант – российский банк, сообщил в интервью РИА Новости вице-председатель совета ас-Сенуси аль-Халик.
По словам аль-Хальки, племена выступают против поступления всех средств от добычи нефти ПНС, о чем они несколько раз заявляли на переговорах с международным сообществом. Это стало одним из главных поводов для блокировки работы нефтяных месторождений, отметил аль-Халик.
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"Более того, мы предлагали международному сообществу открыть новый банковский счет, на который будет поступать вся прибыль от продажи ливийской нефти. Я хотел бы, чтобы этот счет был открыт в России, чтобы все средства от продажи нефти были на этом счету и затем распределялись в равной степени между тремя регионами Ливии", - заявил аль-Халик. Эти средства могут быть использованы на развитие системы здравоохранения, образование и инфраструктуру в стране, отметил он.
Он уточнил, что вопрос об открытии счета продолжает обсуждаться на переговорах с "ООН и международным сообществом". "Однако мы хотим, чтобы РФ сыграла большую роль, чем сейчас, в этом вопросе", - резюмировал аль-Хальки.
Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила 10 июня о повторной блокировке крупнейшего в стране месторождения Шарара спустя несколько часов после возобновления его работы. По данным NOC, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии превышают 6 миллиардов долларов.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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