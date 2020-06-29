Ливийские племена намерены открыть в России счет для прибыли от нефти

"Более того, мы предлагали международному сообществу открыть новый банковский счет, на который будет поступать вся прибыль от продажи ливийской нефти. Я хотел бы, чтобы этот счет был открыт в России, чтобы все средства от продажи нефти были на этом счету и затем распределялись в равной степени между тремя регионами Ливии", - заявил аль-Халик. Эти средства могут быть использованы на развитие системы здравоохранения, образование и инфраструктуру в стране, отметил он.