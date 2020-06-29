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В Германии ждут решения США по санкциям против "Северного потока — 2"
В кабмине ФРГ ожидают окончательного решения конгресса США по санкциям против "Северного потока 2", отношение к экстерриториальным санкциям остается неизменным, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:20
северный поток — 2
штеффен зайберт
евросоюз
ангела меркель
сша
берлин (город)
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, штеффен зайберт, евросоюз, ангела меркель, сша, берлин (город), украина, в мире

В Германии ждут решения США по санкциям против "Северного потока — 2"

14:19 29.06.2020 (обновлено: 14:20 29.06.2020)
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. В кабмине ФРГ ожидают окончательного решения конгресса США по санкциям против "Северного потока 2", отношение к экстерриториальным санкциям остается неизменным, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной, и в остальном мы ожидаем, какое именно решение примет конгресс", - сказал Зайберт.
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Вчера, 21:07
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер.
Строительство газопровода Северный поток-2
20 июня, 12:39
Новак назвал санкции против "Северного потока — 2" незаконными
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.
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Северный поток — 2Штеффен ЗайбертЕвросоюзАнгела МеркельСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
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