Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573626737.html
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
В пятиэтажке на северо-востоке Москвы произошел хлопок газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:36
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630802_0:234:2953:1895_1400x0_80_0_0_d958d600db3aee2b9df89fa83a4ad0d8.jpg
Так взрыв или хлопок?)
19
9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630802_0:234:2953:1895_1400x0_80_0_0_d958d600db3aee2b9df89fa83a4ad0d8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630802_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_ba87a874e030d1e2da3e1c3fa90155d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630802_461:0:2509:2048_1400x0_80_0_0_596701db3a5cd31618aa2ec87e1a9a29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

14:19 29.06.2020 (обновлено: 15:36 29.06.2020)
6137
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В пятиэтажке на северо-востоке Москвы произошел хлопок газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
ЧП случилось в жилом доме по улице Проходчиков. Загорелись четыре квартиры.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров, в 14:32 его потушили.
В экстренных службах агентству заявили, что пострадали семь человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку.
5281291431
Обсудить 9
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Так взрыв или хлопок?)
29 июня, 14:23
Эрнесто Гевара
4110211
Рекомендуем
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео
Истребитель СУ-27
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Символический сварной шов Турецкого потока
Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции
Члены Талибана во время передачи оружия
В Кремле оценили публикацию NYT о "сговоре" России с талибами
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Военный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония
"Такого еще не было": почему Япония отказала США в размещении оружия
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
Лента новостейМолния