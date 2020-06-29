Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573626652.html
Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому
Представитель главы Чечни в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев находится в коме из-за тяжелой болезни, сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:17
чеченская республика (чечня)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
грозный
новый уренгой
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_4b9790e90ee218a6e4cdcac2030d4db2.jpg
грозный
новый уренгой
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_4b9790e90ee218a6e4cdcac2030d4db2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_2d0f6e2ad8a2b5ced644e3e8c01e31cd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_3f82aeb5ac06494719faf8da618cc5af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), ямало-ненецкий автономный округ (янао), грозный, новый уренгой, общество

Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому

14:17 29.06.2020
1384
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Представитель главы Чечни в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев находится в коме из-за тяжелой болезни, сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.
Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы ЧР в Ямало-Ненецком автономном округе. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни", - написал Хаджимурадов в своем аккаунте в Instagram, не уточняя диагноз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ассаламу алайкум, друзья! В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель Главы ЧР в Ямало-Ненецком автономном округе. Хусейн очень достойный и порядочный человек, который помог и помогает очень многим людям. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни. Очень прошу вас делать дуа за него и за других наших братьев и сестер, которым нужна наша помощь обращением к Всевышнему в это трудное время. Дала Маршалла Дойла хьуна, Хьусейн. Дала Маршалла Дойла вай Лазар деана вежарашна а, йижарашна а.

Публикация от Иса Хаджимурадов (@isa.patriot)

Он отметил, что Элембаев помогает многим людям, и призвал помолиться за его выздоровление, а также "за всех братьев и сестер, которым нужна помощь в это трудное время".
402823
Обсудить 0
Чеченская республика (Чечня)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ГрозныйНовый УренгойОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии ждут решения США по санкциям против "Северного потока — 2"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский, которому отказали в онлайн-голосовании, проголосует очно
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова проконтролирует дело Юлии Цветковой
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам
Прокуратура
Прокуратура завершила проверку после смерти 15-летней девушки в Кузбассе
Нефтяное месторождение Шарара в Ливии
Ливийские племена намерены открыть в России счет для прибыли от нефти
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Статуя Фемиды в суде
В Перми учителя осудили за насилие над школьницей
Собака породы алабай
В Подмосковье проверят данные о нападении на женщину алабая
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Врач проверяет капельницу у пациента с коронавирусом
В ОСК около 800 сотрудников заболели COVID-19
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России
Карантинный центр в Коммунарке
СК проверит сообщения о мешках для трупов возле больницы в Коммунарке
Младенец
В Курске месячного младенца оставили в бэби-боксе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
Лента новостейМолния