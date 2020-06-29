Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому

ГРОЗНЫЙ, 29 июл – РИА Новости. Представитель главы Чечни в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев находится в коме из-за тяжелой болезни, сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.
"В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы ЧР в Ямало-Ненецком автономном округе. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни", - написал Хаджимурадов в своем аккаунте в Instagram, не уточняя диагноз.
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Ассаламу алайкум, друзья! В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель Главы ЧР в Ямало-Ненецком автономном округе. Хусейн очень достойный и порядочный человек, который помог и помогает очень многим людям. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни. Очень прошу вас делать дуа за него и за других наших братьев и сестер, которым нужна наша помощь обращением к Всевышнему в это трудное время. Дала Маршалла Дойла хьуна, Хьусейн. Дала Маршалла Дойла вай Лазар деана вежарашна а, йижарашна а.
Он отметил, что Элембаев помогает многим людям, и призвал помолиться за его выздоровление, а также "за всех братьев и сестер, которым нужна помощь в это трудное время".