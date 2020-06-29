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Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы локализовали
Крупный пожар после хлопка газа в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:23
взрыв газа на северо-востоке москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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взрыв газа на северо-востоке москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы локализовали

14:14 29.06.2020 (обновлено: 14:23 29.06.2020)
282
Взрыв газа в жилом доме произошел на улице Проходчиков в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв газа в жилом доме произошел на улице Проходчиков в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Крупный пожар после хлопка газа в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после хлопка газа в доме на улице Проходчиков.
"В 14.03 пожар локализован на площади 150 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.
Взрыв газа на северо-востоке Москвы
14:13
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
011010
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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