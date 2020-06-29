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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573626309.html
В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам
Блогер, проголосовавший по поправкам в конституцию дважды - в Москве и Подмосковье, совершил административное правонарушение, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:13
голосование по поправкам в конституцию
николай булаев
конституция рф
цик рф
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай булаев, конституция рф, цик рф, москва, московская область (подмосковье), общество

В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам

14:13 29.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Блогер, проголосовавший по поправкам в конституцию дважды - в Москве и Подмосковье, совершил административное правонарушение, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Блогер Денис Павлов ранее заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды, в Москве и Подмосковье.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
26 июня, 13:32Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова предупредила тех, кто решит проголосовать по поправкам дважды
"Он во-первых, сказал, что на участках соблюдаются все эпидемиологические ограничения, и там, и там ему дали маски, перчатки, но на одном из участков всё-таки не обратили внимание на отсутствие у него регистрации, вписали его в дополнительный список. Хотя, как он говорит, он обращал внимание председателя комиссии, что у него этого нет", - сказал Булаев журналистам в инфоцентре ЦИК в понедельник.
Он пояснил, что в отношении члена комиссии, выдавшего бюллетень, также будет проведена проверка.
"Правонарушение с его стороны очевидно, со стороны члена комиссии, поскольку он тоже незаконно выдал бюллетень, будет проведена проверка, будет соответствующее наказание. Он (блогер - ред.) спровоцировал, сам нарушил закон, это административка со всеми вытекающими", - отметил заместитель председателя ЦИК.
Он назвал допущенное нарушение "человеческим фактором".
Журналист Павел Лобков
Вчера, 19:02Голосование по поправкам в Конституцию
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
"Есть ли здесь умышленное нарушение со стороны члена комиссии? Нет, я усматриваю недостаточную его профессиональную подготовленность, психологическую устойчивость и желание помочь человеку проголосовать. Это абсолютно точно человеческий фактор, это не вброс. Я могу члена комиссии пожалеть, но он должен быть каким-то образом наказан, потому что это незаконно, что он сделал", - добавил он.
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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевКонституция РФЦИК РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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