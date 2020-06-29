https://ria.ru/20200629/1573626309.html
В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам
Блогер, проголосовавший по поправкам в конституцию дважды - в Москве и Подмосковье, совершил административное правонарушение, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:13
2020-06-29T14:13
голосование по поправкам в конституцию
николай булаев
конституция рф
цик рф
москва
московская область (подмосковье)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573585125_0:69:3071:1796_1400x0_80_0_0_d360087a08690ff3358d3068d7f05933.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай булаев, конституция рф, цик рф, москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Блогер, проголосовавший по поправкам в конституцию дважды - в Москве
и Подмосковье
, совершил административное правонарушение, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев
.
Блогер Денис Павлов ранее заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва
", что смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды, в Москве и Подмосковье.
"Он во-первых, сказал, что на участках соблюдаются все эпидемиологические ограничения, и там, и там ему дали маски, перчатки, но на одном из участков всё-таки не обратили внимание на отсутствие у него регистрации, вписали его в дополнительный список. Хотя, как он говорит, он обращал внимание председателя комиссии, что у него этого нет", - сказал Булаев журналистам в инфоцентре ЦИК в понедельник.
Он пояснил, что в отношении члена комиссии, выдавшего бюллетень, также будет проведена проверка.
"Правонарушение с его стороны очевидно, со стороны члена комиссии, поскольку он тоже незаконно выдал бюллетень, будет проведена проверка, будет соответствующее наказание. Он (блогер - ред.) спровоцировал, сам нарушил закон, это административка со всеми вытекающими", - отметил заместитель председателя ЦИК.
Он назвал допущенное нарушение "человеческим фактором".
"Есть ли здесь умышленное нарушение со стороны члена комиссии? Нет, я усматриваю недостаточную его профессиональную подготовленность, психологическую устойчивость и желание помочь человеку проголосовать. Это абсолютно точно человеческий фактор, это не вброс. Я могу члена комиссии пожалеть, но он должен быть каким-то образом наказан, потому что это незаконно, что он сделал", - добавил он.