В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам

"Он во-первых, сказал, что на участках соблюдаются все эпидемиологические ограничения, и там, и там ему дали маски, перчатки, но на одном из участков всё-таки не обратили внимание на отсутствие у него регистрации, вписали его в дополнительный список. Хотя, как он говорит, он обращал внимание председателя комиссии, что у него этого нет", - сказал Булаев журналистам в инфоцентре ЦИК в понедельник.