В США выявили 38,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом США за последние сутки увеличилось на 38,8 тысячи, более 200 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 38 845 случаев заражения. Накануне сообщалось о 42 597 случаях. Скончались 264 человека.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 549 069 случаев заражения и 125 803 летальных исхода. Отмечается, что свыше 685 тысяч человек в стране выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 10 миллионов человек, скончались свыше 500 тысяч людей с подтвержденным COVID-19.