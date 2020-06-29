В США выявили 38,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 38,8 тысячи, более 200 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 38 845 случаев заражения. Накануне сообщалось о 42 597 случаях. Скончались 264 человека.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 549 069 случаев заражения и 125 803 летальных исхода. Отмечается, что свыше 685 тысяч человек в стране выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 10 миллионов человек, скончались свыше 500 тысяч людей с подтвержденным COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.