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В США выявили 38,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 38,8 тысячи, более 200 человек скончались, сообщает университет... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили 38,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

14:11 29.06.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 38,8 тысячи, более 200 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 38 845 случаев заражения. Накануне сообщалось о 42 597 случаях. Скончались 264 человека.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 549 069 случаев заражения и 125 803 летальных исхода. Отмечается, что свыше 685 тысяч человек в стране выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 10 миллионов человек, скончались свыше 500 тысяч людей с подтвержденным COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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