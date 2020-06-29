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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573625851.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1117
Один новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших составило 1117, сообщается в понедельник на сайте Центра... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:06
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1117

14:06 29.06.2020
119
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 29 июн – РИА Новости. Один новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших составило 1117, сообщается в понедельник на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За прошедшие сутки проведен 861 тест на COVID-19, один из них дал положительный результат. В целом за время пандемии в Латвии сделано 148 777 тестов, заболевание выявлено у 1117 человек", - говорится в сообщении.
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Выздоровели 932 человека, или 84% заболевших, 30 умерли (2,7%), заражены коронавирусом 153 человека.
В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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