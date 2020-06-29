Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прокурор попросил суд освободить от наказания бывшего бухгалтера " Прокурор попросил суд освободить от наказания бывшего бухгалтера " Седьмой студии " Нину Масляеву – единственную фигурантку этого громкого дела, заключившую сделку со следствием, сообщили РИА Новости в понедельник в Мещанском суде Москвы.

Обвинительный приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам базировался, в том числе, на признаниях Масляевой. Она рассказала, что участвовала в махинациях в фирме и "получала за это ежемесячное 150 тысяч рублей".

"Гособвинитель попросил приговорить Масляеву к двум годам трем месяцам колонии и освободить ее от наказания", - рассказали в суде.

По заявлению прокурора, Масляева фактически уже отбыла этот срок в СИЗО и под домашним арестом. Ее дело рассматривается отдельно от основного процесса.

Помимо этого, прокурор счел, что Масляева вместе с другими фигурантами должна выплатить Минкультуры ущерб почти в 129 миллионов рублей.

Приговор Масляевой огласят 30 июня.

Мещанский суд Москвы в минувшую пятницу огласил приговор по основному делу "Седьмой студии": Серебренников и два продюсера получили условные сроки, бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно.