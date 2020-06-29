https://ria.ru/20200629/1573625755.html
Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"
Прокурор попросил суд освободить от наказания бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву – единственную фигурантку этого громкого дела, заключившую... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:05
2020-06-29T14:57
культура
нина масляева
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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нина масляева, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, происшествия
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Прокурор попросил суд освободить от наказания бывшего бухгалтера "Седьмой студии
" Нину Масляеву – единственную фигурантку этого громкого дела, заключившую сделку со следствием, сообщили РИА Новости в понедельник в Мещанском суде Москвы.
Обвинительный приговор режиссеру Кириллу Серебренникову
и трем другим фигурантам базировался, в том числе, на признаниях Масляевой. Она рассказала, что участвовала в махинациях в фирме и "получала за это ежемесячное 150 тысяч рублей".
"Гособвинитель попросил приговорить Масляеву к двум годам трем месяцам колонии и освободить ее от наказания", - рассказали в суде.
По заявлению прокурора, Масляева фактически уже отбыла этот срок в СИЗО и под домашним арестом. Ее дело рассматривается отдельно от основного процесса.
Помимо этого, прокурор счел, что Масляева вместе с другими фигурантами должна выплатить Минкультуры ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Приговор Масляевой огласят 30 июня.
Мещанский суд Москвы в минувшую пятницу огласил приговор по основному делу "Седьмой студии": Серебренников и два продюсера получили условные сроки, бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно.
При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату. Апфельбаум на момент преступления возглавляла департамент в Минкультуры. Защита планирует обжаловать решение суда.