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В ОСК около 800 сотрудников заболели COVID-19
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проходит пандемию спокойно, смертельных случаев два, на текущий момент заболевших COVID-19 среди сотрудников... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:04
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коронавирус covid-19
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алексей рахманов
здоровье - общество
объединенная судостроительная корпорация
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей рахманов, здоровье - общество, объединенная судостроительная корпорация

В ОСК около 800 сотрудников заболели COVID-19

14:04 29.06.2020
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проходит пандемию спокойно, смертельных случаев два, на текущий момент заболевших COVID-19 среди сотрудников корпорации около 800, рассказал на пресс-конференции глава ОСК Алексей Рахманов.
На предприятиях группы ОСК работают порядка 96 тысяч человек. Пандемия COVID-19 не нанесла ОСК серьезного ущерба, заявлял ранее в июне Рахманов.
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"В целом прошли мы относительно спокойно, у нас на сегодняшний день около 800 человек больных, на изоляции находится около 6,5 тысяч человек, но при этом цифра меняется каждый день... люди выздоравливают, с точки зрения смертельных случаев, у нас таких всего два, и в основном, конечно, это люди... с достаточно тяжелыми патологиями... заболеваниями", - рассказал Рахманов.
"Мы сейчас должны начинать делать выводы о том, что если мы, условно говоря, сокращенной численностью не потеряли наши операционную эффективность, то вопрос, надо ли нам иметь столько сотрудников? И в этом смысле это была такая очень хорошая лакмусовая бумажка,... проверка на востребованность и на нужность. Есть, конечно, люди, которые не смогли подстроиться к интерактивному онлайн-общению и некоторым образом потеряли свою эффективность, в то время как есть примеры, когда эффективность работы специалистов даже увеличилась", - отметил глава ОСК.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей РахмановЗдоровье - ОбществоОбъединенная судостроительная корпорация
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