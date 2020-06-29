В ОСК около 800 сотрудников заболели COVID-19

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация ( Объединенная судостроительная корпорация ( ОСК ) проходит пандемию спокойно, смертельных случаев два, на текущий момент заболевших COVID-19 среди сотрудников корпорации около 800, рассказал на пресс-конференции глава ОСК Алексей Рахманов

На предприятиях группы ОСК работают порядка 96 тысяч человек. Пандемия COVID-19 не нанесла ОСК серьезного ущерба, заявлял ранее в июне Рахманов.

"В целом прошли мы относительно спокойно, у нас на сегодняшний день около 800 человек больных, на изоляции находится около 6,5 тысяч человек, но при этом цифра меняется каждый день... люди выздоравливают, с точки зрения смертельных случаев, у нас таких всего два, и в основном, конечно, это люди... с достаточно тяжелыми патологиями... заболеваниями", - рассказал Рахманов.

"Мы сейчас должны начинать делать выводы о том, что если мы, условно говоря, сокращенной численностью не потеряли наши операционную эффективность, то вопрос, надо ли нам иметь столько сотрудников? И в этом смысле это была такая очень хорошая лакмусовая бумажка,... проверка на востребованность и на нужность. Есть, конечно, люди, которые не смогли подстроиться к интерактивному онлайн-общению и некоторым образом потеряли свою эффективность, в то время как есть примеры, когда эффективность работы специалистов даже увеличилась", - отметил глава ОСК.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.