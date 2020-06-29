Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573625443.html
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
воз
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573617501_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_5fba1b9c333db90e0b7ff2d1de8f9d94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573617501_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_5fba1b9c333db90e0b7ff2d1de8f9d94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573617501_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_726036d9ad392bfb6dba4f46c8925c51.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573617501_302:0:2350:2048_1400x0_80_0_0_fe65d14fe3a1dff0e703b42664348e37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, воз, владимир путин, общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

14:00 29.06.2020
140
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией коронавируса до 15 сентября. Выплаты для таких специалистов начислялись за период с 15 апреля по 15 июля.
"Соцработники, многие из которых сейчас трудятся в условиях особого режима, будут получать специальные доплаты до 15 сентября. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что получить выплаты смогут также работники муниципальных организаций социального обслуживания. Право на выплату сохраняется, даже если сотрудник вынужден прервать смену из-за обнаруженного у него COVID-19 или иных болезней.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Так, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и других работников из этой категории выплаты составят 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Кроме того, психологам, соцработникам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другим специалистам полагаются выплаты по 25 и 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлена коронавирусная инфекция.
"Младший медицинский персонал получает по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно", - добавляется в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВОЗВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Мужчина на трамвайной остановке в Москве
На московских остановках установили более ста механических санитайзеров
Космический аппарат Глонасс-М
В Роскосмосе подтвердили замену спутника "Глонасс" на орбите на резервный
Врач проверяет капельницу у пациента с коронавирусом
В ОСК около 800 сотрудников заболели COVID-19
Тест на коронавирус
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 500
Карантинный центр в Коммунарке
СК проверит сообщения о мешках для трупов возле больницы в Коммунарке
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1117
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский, которому отказали в онлайн-голосовании, проголосует очно
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после нападения на членов избиркома в Кургане
Нина Масляева
Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Путин обсудил с членами СБ вопросы внутренней и внешней политики
Хельсинки. Виды
В городском театре Хельсинки прогремел взрыв
Пробная сдача Единого государственного экзамена
Рособрнадзор оценил необходимость тестирования на COVID организаторов ЕГЭ
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Минниханов подал документы в ЦИК для участия в выборах главы Татарстана
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
Лента новостейМолния