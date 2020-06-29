В Роскосмосе подтвердили замену спутника "Глонасс" на орбите на резервный

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт " Роскосмоса ").

Ранее о замене спутника "Глонасс-М" с системным номером 731 на аналогичный резервный аппарат с номером 735 из-за выхода из строя бортовых стандартов частоты рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"(Аппарат) 735, изменение орбитальной позиции 24 в позицию 22 с 28 июня до 9 августа", - говорится на сайте центра.

В позиции 22 в настоящее время находится спутник 731.

Ранее центр сообщил, что аппарат 731, запущенный в марте 2010 года с расчётным сроком службы в семь лет, был выведен на техническое обслуживание в июне 2020 года.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и два - в резерве.