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https://ria.ru/20200629/1573625312.html
В Роскосмосе подтвердили замену спутника "Глонасс" на орбите на резервный
Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:00
риа наука
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
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глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, цниимаш

В Роскосмосе подтвердили замену спутника "Глонасс" на орбите на резервный

14:00 29.06.2020
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс-М"
Космический аппарат Глонасс-М
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
Космический аппарат "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса").
Ранее о замене спутника "Глонасс-М" с системным номером 731 на аналогичный резервный аппарат с номером 735 из-за выхода из строя бортовых стандартов частоты рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
18 февраля, 14:20РИА Наука
Точность ГЛОНАСС повысят, учтя аномалии гравитационного поля Земли
"(Аппарат) 735, изменение орбитальной позиции 24 в позицию 22 с 28 июня до 9 августа", - говорится на сайте центра.
В позиции 22 в настоящее время находится спутник 731.
Ранее центр сообщил, что аппарат 731, запущенный в марте 2010 года с расчётным сроком службы в семь лет, был выведен на техническое обслуживание в июне 2020 года.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и два - в резерве.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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