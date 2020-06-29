https://ria.ru/20200629/1573625312.html
В Роскосмосе подтвердили замену спутника "Глонасс" на орбите на резервный
Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:00
2020-06-29T14:00
риа наука
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
цниимаш
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, цниимаш
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш
(головной научный институт "Роскосмоса
").
Ранее о замене спутника "Глонасс-М" с системным номером 731 на аналогичный резервный аппарат с номером 735 из-за выхода из строя бортовых стандартов частоты рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"(Аппарат) 735, изменение орбитальной позиции 24 в позицию 22 с 28 июня до 9 августа", - говорится на сайте центра.
В позиции 22 в настоящее время находится спутник 731.
Ранее центр сообщил, что аппарат 731, запущенный в марте 2010 года с расчётным сроком службы в семь лет, был выведен на техническое обслуживание в июне 2020 года.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и два - в резерве.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.