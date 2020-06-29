https://ria.ru/20200629/1573625263.html
СК проверит сообщения о мешках для трупов возле больницы в Коммунарке
Столичные следователи проверяют информацию о том, что недалеко от больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:59
2020-06-29T13:59
денис проценко
коммунарка (москва)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200401/1569464679.html
2
коммунарка (москва)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коммунарка (москва), следственный комитет россии (ск рф), происшествия