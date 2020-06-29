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СК проверит сообщения о мешках для трупов возле больницы в Коммунарке
Столичные следователи проверяют информацию о том, что недалеко от больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:59
денис проценко
коммунарка (москва)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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2
коммунарка (москва)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, коммунарка (москва), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК проверит сообщения о мешках для трупов возле больницы в Коммунарке

13:59 29.06.2020
3378
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Столичные следователи проверяют информацию о том, что недалеко от больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По утверждению портала Readovka, прохожие нашли возле больницы в Коммунарке якобы пакеты с медкартами и документацией по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженную кровь. Главврач больницы Денис Проценко накануне написал в Facebook, что в километре от здания обнаружены пакеты для перевозки тел умерших, а не медкарты.
"По факту данной информации проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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Денис ПроценкоКоммунарка (Москва)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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