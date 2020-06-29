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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573625195.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 500
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 500, умер еще один человек, сообщили... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
здоровье - общество
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, здоровье - общество, воз, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 500

13:57 29.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 500, умер еще один человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 27 июня в республике были выявлены 498 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 11 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 29 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 500", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, число жителей ЛНР, скончавшихся после заражения коронавирусом, достигло 12. Выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 442 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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