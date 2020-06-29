На московских остановках установили более ста механических санитайзеров

"У остановочных павильонов наземного транспорта появились 125 устройств для дезинфекции рук – пассажиры могут воспользоваться ими в ожидании транспорта. Механические диспенсеры установили в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установка санитайзеров на остановках автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов станет дополнительной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Каждое устройство рассчитано не менее чем на 1 тысячу разовых использований.

"Механические диспенсеры российского производства выполнены из нержавеющей стали и имеют антивандальный корпус. Чтобы воспользоваться санитайзером, нужно поднести руки к дозатору и нажать ногой на педаль. Устройство выдаст порцию антисептика. Таким образом, обработка рук происходит бесконтактно", - сообщается в материале.

Уточняется, что санитайзеры установили у станций метрополитена. Например, у метро "Октябрьское Поле", "Автозаводская", "Электрозаводская", "Академическая", "Краснопресненская". Кроме того, они появились на остановках на Садовом кольце – в частности, у метро "Павелецкая", Курского вокзала и Парка Горького. В дальнейшем, в зависимости от востребованности, дезинфекторы могут быть установлены и у других станций метро и остановок.