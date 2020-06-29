https://ria.ru/20200629/1573625048.html
На московских остановках установили более ста механических санитайзеров
Более 100 механических санитайзеров появились на остановках наземного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса в понедельник. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:53
2020-06-29T13:53
москва
мосгортранс
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, мосгортранс, общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Более 100 механических санитайзеров появились на остановках наземного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса
в понедельник.
"У остановочных павильонов наземного транспорта появились 125 устройств для дезинфекции рук – пассажиры могут воспользоваться ими в ожидании транспорта. Механические диспенсеры установили в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установка санитайзеров на остановках автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов станет дополнительной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Каждое устройство рассчитано не менее чем на 1 тысячу разовых использований.
"Механические диспенсеры российского производства выполнены из нержавеющей стали и имеют антивандальный корпус. Чтобы воспользоваться санитайзером, нужно поднести руки к дозатору и нажать ногой на педаль. Устройство выдаст порцию антисептика. Таким образом, обработка рук происходит бесконтактно", - сообщается в материале.
Уточняется, что санитайзеры установили у станций метрополитена. Например, у метро "Октябрьское Поле", "Автозаводская", "Электрозаводская", "Академическая", "Краснопресненская". Кроме того, они появились на остановках на Садовом кольце – в частности, у метро "Павелецкая", Курского вокзала и Парка Горького. В дальнейшем, в зависимости от востребованности, дезинфекторы могут быть установлены и у других станций метро и остановок.