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Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства
Клиенты ПСБ - юридические лица и индивидуальные предприниматели - получили более двух миллиардов рублей безвозмездных субсидий от государства, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:53
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353
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353
60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства

13:53 29.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Клиенты ПСБ - юридические лица и индивидуальные предприниматели - получили более двух миллиардов рублей безвозмездных субсидий от государства, сообщает пресс-служба банка.
"Общее число предпринимателей, которые воспользовались услугами ПСБ для получения субсидий, превысило 15 тысяч. Компании используют финансирование для выплаты зарплат сотрудникам, оплаты аренды и для других регулярных расходов бизнеса", - говорится в сообщении.
Пресс-служба ПСБ напоминает, что государственная программа субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях экономики, действует с 24 апреля. В конце июня ФНС России продлила срок подачи заявления на финансовую поддержку до 1 июля. Также были анонсированы меры дополнительной поддержки малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают с большим количеством клиентов. Правительство направит на помощь таким организациям 20 миллиардов рублей в виде субсидии.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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