Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Клиенты ПСБ - юридические лица и индивидуальные предприниматели - получили более двух миллиардов рублей безвозмездных субсидий от государства, сообщает пресс-служба банка.
"Общее число предпринимателей, которые воспользовались услугами ПСБ для получения субсидий, превысило 15 тысяч. Компании используют финансирование для выплаты зарплат сотрудникам, оплаты аренды и для других регулярных расходов бизнеса", - говорится в сообщении.
Пресс-служба ПСБ напоминает, что государственная программа субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях экономики, действует с 24 апреля. В конце июня ФНС России продлила срок подачи заявления на финансовую поддержку до 1 июля. Также были анонсированы меры дополнительной поддержки малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают с большим количеством клиентов. Правительство направит на помощь таким организациям 20 миллиардов рублей в виде субсидии.