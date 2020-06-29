Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства

"Общее число предпринимателей, которые воспользовались услугами ПСБ для получения субсидий, превысило 15 тысяч. Компании используют финансирование для выплаты зарплат сотрудникам, оплаты аренды и для других регулярных расходов бизнеса", - говорится в сообщении.