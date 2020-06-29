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СК возбудил дело после нападения на членов избиркома в Кургане
Возбуждено уголовное дело после того, как двое пьяных мужчин в Кургане напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались мешать голосованию,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:52
следственный комитет россии (ск рф)
курган
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), курган, происшествия

СК возбудил дело после нападения на членов избиркома в Кургане

13:52 29.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после того, как двое пьяных мужчин в Кургане напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались мешать голосованию, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее со ссылкой на зампредседателя облизбиркома Елену Дружинину сообщалось, что двое мужчин в Кургане в субботу пытались отобрать пакет со средствами индивидуальной защиты у членов участковой избирательной комиссии и были задержаны.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 27 июня подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения попытались похитить у членов комиссии референдума переносной ящик для голосования. Действия злоумышленников были пресечены представителями избирательной комиссии и сотрудником полиции.
Добавляется, что в ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение.
Телеведущая Ксения Собчак на VI Общероссийском гражданском форуме в Москве. 8 декабря 2018
27 июня, 15:13
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