СК возбудил дело после нападения на членов избиркома в Кургане

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после того, как двое пьяных мужчин в Возбуждено уголовное дело после того, как двое пьяных мужчин в Кургане напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались мешать голосованию, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее со ссылкой на зампредседателя облизбиркома Елену Дружинину сообщалось, что двое мужчин в Кургане в субботу пытались отобрать пакет со средствами индивидуальной защиты у членов участковой избирательной комиссии и были задержаны.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 27 июня подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения попытались похитить у членов комиссии референдума переносной ящик для голосования. Действия злоумышленников были пресечены представителями избирательной комиссии и сотрудником полиции.