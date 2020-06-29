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В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа
Четыре квартиры загорелись на площади порядка 70 квадратных метров после взрыва газа в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:36
взрыв газа на северо-востоке москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
При пожаре в доме на улице Проходчиков погиб один человек. Еще семеро человек постарадали. Количество пострадавших может увеличиться — пожар до сих пор не могут потушить и еще не все сгоревшие квартиры осмотрены пожарными.
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взрыв газа на северо-востоке москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа

13:52 29.06.2020 (обновлено: 14:36 29.06.2020)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Четыре квартиры загорелись на площади порядка 70 квадратных метров после взрыва газа в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В доме № 3 на улице Проходчиков происходит возгорание четырех квартир на третьем этаже после хлопка газа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания удалось спасти пять человек.
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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