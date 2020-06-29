https://ria.ru/20200629/1573624934.html
В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа
Четыре квартиры загорелись на площади порядка 70 квадратных метров после взрыва газа в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:52
2020-06-29T14:36
взрыв газа на северо-востоке москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
При пожаре в доме на улице Проходчиков погиб один человек. Еще семеро человек постарадали.
Количество пострадавших может увеличиться — пожар до сих пор не могут потушить и еще не все сгоревшие квартиры осмотрены пожарными.
2020-06-29T13:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа на северо-востоке москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия