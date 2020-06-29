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В городском театре Хельсинки прогремел взрыв
Взрыв произошел в городском театре Хельсинки, пострадал один человек, погибших нет, сообщает полиция финской столицы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:56
культура
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хельсинки, происшествия, в мире

В городском театре Хельсинки прогремел взрыв

13:51 29.06.2020 (обновлено: 14:56 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХельсинки. Виды
Хельсинки. Виды
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хельсинки. Виды. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в городском театре Хельсинки, пострадал один человек, погибших нет, сообщает полиция финской столицы.
"Полиция в Городском театре Хельсинки. На территории есть несколько полицейских, спасательные службы и подразделения скорой помощи. По предварительным данным, на площадке произошел взрыв. По имеющейся информации, один человек пострадал. Причина взрыва в настоящее время выясняется", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
По информации газеты Helsingin sanomat, взрыв произошел в технических помещениях театра, где проводится ремонт, пострадал один из сотрудников компании-подрядчика.
В настоящее время никаких репетиций или представлений в театре не проходит ввиду летних каникул.
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КультураХельсинкиПроисшествияВ мире
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