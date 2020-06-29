В городском театре Хельсинки прогремел взрыв

"Полиция в Городском театре Хельсинки. На территории есть несколько полицейских, спасательные службы и подразделения скорой помощи. По предварительным данным, на площадке произошел взрыв. По имеющейся информации, один человек пострадал. Причина взрыва в настоящее время выясняется", - говорится в сообщении полиции в Twitter.