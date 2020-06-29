https://ria.ru/20200629/1573624877.html
В городском театре Хельсинки прогремел взрыв
Взрыв произошел в городском театре Хельсинки, пострадал один человек, погибших нет, сообщает полиция финской столицы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:51
2020-06-29T14:56
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хельсинки, происшествия, в мире