В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России

"Мы разделяем опасения православной общественности, которая выступила против демонстрации символики, связанной с сексуальными меньшинствами, на посольствах США и Великобритании. Полагаем, что каждая страна имеет право на неприкосновенность своих ценностей, в том числе касающихся брака и семьи", - заявил в понедельник РИА Новости замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.