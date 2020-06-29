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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200629/1573624609.html
В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России
В Московском патриархате поддержали протесты православной общественности против ЛГБТ-пропаганды со стороны посольств США и Великобритании, отметив, что... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:47
религия и мировоззрение
уильям барр
вахтанг кипшидзе
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
лгбт-сообщество
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469927_0:55:3274:1897_1400x0_80_0_0_01beae852d0e9789388909328d031cb2.jpg
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уильям барр, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, лгбт-сообщество, великобритания, сша, в мире

В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России

13:47 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Московском патриархате поддержали протесты православной общественности против ЛГБТ-пропаганды со стороны посольств США и Великобритании, отметив, что демонстрация подобной символики является "неуважением к мировоззрению многих граждан России".
В воскресенье участники общественного движения "Сорок Сороков" провели пикетирование у посольств США и Великобритании, протестуя против того, что дипмиссии вывесили флаг ЛГБТ-сообщества.
"Мы разделяем опасения православной общественности, которая выступила против демонстрации символики, связанной с сексуальными меньшинствами, на посольствах США и Великобритании. Полагаем, что каждая страна имеет право на неприкосновенность своих ценностей, в том числе касающихся брака и семьи", - заявил в понедельник РИА Новости замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что демонстрация соответствующей символики, как показывает практика, ассоциируется с определенной политической повесткой, которая, как правило, приводит к дискриминации людей традиционных убеждений и взглядов на семью. "На наш взгляд, это является неуважением к мировоззрению многих граждан России независимо от их вероисповедания", - сказал Кипшидзе.
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Он также обратил внимание на то, что и в США, и в Великобритании существуют заметные общественные движения, которые не разделяют тезис о необходимости уравнивания брака с сожительством лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому, отметил представитель РПЦ, подобная демонстрация убеждений не выражает, в том числе, мировоззренческих убеждений всех американцев и всех англичан.
"Мы бы также хотели подчеркнуть, что в американском обществе звучат голоса, свидетельствующие о том, что борьба с так называемой дискриминацией секс-меньшинств оборачивается дискриминацией традиционных христиан. Недавно об этом публично и открыто заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр. Думаю, что некоторым из американских дипломатов не помешало бы ознакомиться с выступлением господина Барра", - заключил собеседник агентства.
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
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Религия и мировоззрениеУильям БаррВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЛГБТ-сообществоВеликобританияСШАВ мире
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