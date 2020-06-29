В Приморье турбазы и торговые центры могут возобновить работу в июле

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. В июле в Приморье могут начать работу торговые центры и турбазы, заявил на своей странице в В июле в Приморье могут начать работу торговые центры и турбазы, заявил на своей странице в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко

"По результатам мониторинга за последнюю неделю мы видим, что в Приморье нет прироста заболеваемости по коронавирусу , поэтому с завтрашнего дня, 30 июня, мы можем снять ряд ограничений, вызванных пандемией. Можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки", - заявил Кожемяко.

Он добавил, что в течение четырёх дней при уменьшении заболеваемости "мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли – до 800 квадратных метров".

"И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, – к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей", – сказал глава региона.

Он также напомнил, что на всех последующих этапах по-прежнему необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию.

"Нельзя допустить новые вспышки заболевания. Важно беречь себя и своих близких", – отметил Кожемяко.

Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Режим повышенной готовности был продлён до 30 июня.