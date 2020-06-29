https://ria.ru/20200629/1573624205.html
В Приморье турбазы и торговые центры могут возобновить работу в июле
В июле в Приморье могут начать работу торговые центры и турбазы, заявил на своей странице в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:48
2020-06-29T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
олег кожемяко
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_0:290:2797:1863_1400x0_80_0_0_f71045e6a4d5eda84cb3a9eb9cb98a52.jpg
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_0:290:2797:1863_1400x0_80_0_0_f71045e6a4d5eda84cb3a9eb9cb98a52.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_3fa83ec02ff275be75ebe72f833948c7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749364_245:0:2292:2047_1400x0_80_0_0_d6694ca7a12c395c0124e6ee55a037a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег кожемяко, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости.
В июле в Приморье могут начать работу торговые центры и турбазы, заявил на своей странице в Instagram
губернатор Приморского края Олег Кожемяко
.
"По результатам мониторинга за последнюю неделю мы видим, что в Приморье нет прироста заболеваемости по коронавирусу
, поэтому с завтрашнего дня, 30 июня, мы можем снять ряд ограничений, вызванных пандемией. Можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки", - заявил Кожемяко.
Он добавил, что в течение четырёх дней при уменьшении заболеваемости "мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли – до 800 квадратных метров".
"И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, – к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей", – сказал глава региона.
Он также напомнил, что на всех последующих этапах по-прежнему необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию.
"Нельзя допустить новые вспышки заболевания. Важно беречь себя и своих близких", – отметил Кожемяко.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Режим повышенной готовности был продлён до 30 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.