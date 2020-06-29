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Жителя Кубани будут судить за изнасилование и убийство 66-летней женщины
Житель Гулькевичского района предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на 66-летнюю женщину, её изнасиловании и убийстве, сообщают прокуратура и РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:43
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
краснодарский край, происшествия

Жителя Кубани будут судить за изнасилование и убийство 66-летней женщины

13:43 29.06.2020
576
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Житель Гулькевичского района предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на 66-летнюю женщину, её изнасиловании и убийстве, сообщают прокуратура и СУСК по Краснодарскому краю.
Отмечается, что 24-летний мужчина "обвиняется в изнасиловании 66-летней женщины", "разбойном нападении на нее, совершенном с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей", "а также ее убийстве, сопряженном с разбоем".
Автомобиль Следственного комитета РФ
11:53
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Инцидент произошел в сентябре прошлого года в хуторе Киевка Гулькевичского района. По данным следствия, мужчина проник в дом жертвы и стал требовать от нее деньги и ценности, получил отказ, после чего стал бить и насиловать её. Как сообщают ведомства, женщина указала, где хранились деньги, и попыталась спастись, но нападавший настиг её и задушил. Обвиняемый, похитивший деньги и украшения на общую сумму свыше 134 тысяч рублей, был задержан и заключён под стражу.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщают СУСК и прокуратура.
0110163
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