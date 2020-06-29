Жителя Кубани будут судить за изнасилование и убийство 66-летней женщины

Отмечается, что 24-летний мужчина "обвиняется в изнасиловании 66-летней женщины", "разбойном нападении на нее, совершенном с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей", "а также ее убийстве, сопряженном с разбоем".

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в хуторе Киевка Гулькевичского района. По данным следствия, мужчина проник в дом жертвы и стал требовать от нее деньги и ценности, получил отказ, после чего стал бить и насиловать её. Как сообщают ведомства, женщина указала, где хранились деньги, и попыталась спастись, но нападавший настиг её и задушил. Обвиняемый, похитивший деньги и украшения на общую сумму свыше 134 тысяч рублей, был задержан и заключён под стражу.