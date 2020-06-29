Пензенский губернатор поручил разработать меры поддержки IT-компаний

ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил разработать региональные меры поддержки IT-компаний, сообщила пресс-служба областного правительства.
Президент РФ Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр - существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.
"Нужно довести эту информацию до IT-компаний, работающих в Пензенской области. Предлагаю также провести перезагрузку работы регионального правительства с IT-направлением, посмотреть, что еще можно сделать для поддержки, привлечения в наш регион и продвижения перспективных представителей IT-сферы… Нужно определить, какие преференции мы можем предложить, чтобы в Пензенской области появлялось и работало больше IT-компаний", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
"В период пандемии эффективный и быстрый переход значительной части образовательных процессов, деловой жизни в режим онлайн показал, какими мощными возможностями обладает IT-сектор. В этой сфере сосредоточены многие технологические решения, важные для развития экономики и социальной сферы", - подчеркнул глава региона.