Пензенский губернатор поручил разработать меры поддержки IT-компаний

"В период пандемии эффективный и быстрый переход значительной части образовательных процессов, деловой жизни в режим онлайн показал, какими мощными возможностями обладает IT-сектор. В этой сфере сосредоточены многие технологические решения, важные для развития экономики и социальной сферы", - подчеркнул глава региона.