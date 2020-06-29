Эксперт: курс доллара к концу года может подняться до 73 рублей

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рубль во втором полугодии продолжит слабеть, и к концу года доллар может колебаться в районе 73 рублей, а в случает второй волны пандемии американская валюта может подскочить до 75-78 рублей, рассказал РИА Новости экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.
"Мы ожидаем, что во втором полугодии рубль будет демонстрировать склонность к умеренному ослаблению. Ожидаем, что по итогам года курс рубля сформируется вблизи уровней 73 рублей плюс минут два рубля за доллар", - отметил он.
По оценке эксперта, в пользу умеренного ослабления будут выступать несколько факторов. Во-первых, против рубля продолжит работать сезонность второго полугодия, счёт текущих операций продолжит ослабляться.
"Во-вторых, по нашим оценкам, до конца этого года нефтяным ценам не удастся реализовать масштабного восстановления - мы ожидаем, что по итогам года цены на нефть сформируются вблизи 40 долларов за баррель Brent. С учетом данной ценовой конъюнктуры в нефти позиции рубля будут оставаться ослабленными. Также заметим, что при таких ценах на нефть, а также участии РФ в ОПЕК+, подразумевающем значительное сокращение добычи, умеренное ослабление рубля будет выгодным и в целях повышения наполняемости бюджета", - указывает он.
В-третьих, ЦБ РФ даже после активного снижения ставки в июне может продолжить текущий цикл снижения ставки, например, до уровней 4% и ниже, также отмечает Покатович. При данном векторе движения ключевой ставки российский долг может потерять часть своей привлекательности в терминах доходности для некоторых иностранных инвесторов, что может привести к соответствующему оттоку иностранного капитала и увеличить давление на курс, поясняет он.
"Заметим, что для рубля присутствуют риски и более существенного ослабления ниже уровня 75 рублей за доллар. Например, в случае второй волны вирусной пандемии и нового витка паники на рынках инвесторы могут вернуться к распродажам риска, что отразится в том числе давлением на нефть и снижением рубля к уровням 75-78 рублей за доллар. К аналогичному ослаблению рубля может привести и реализация санкционных рисков в отношении РФ, чья актуальность может возрасти в выборный период в США в этом году", - добавил эксперт "БКС Премьер".