Эксперт: курс доллара к концу года может подняться до 73 рублей

Мужчина возле электронного табло с курсом валют в Москве. Архивное фото

Мужчина возле электронного табло с курсом валют в Москве

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рубль во втором полугодии продолжит слабеть, и к концу года доллар может колебаться в районе 73 рублей, а в случает второй волны пандемии американская валюта может подскочить до 75-78 рублей, рассказал РИА Новости экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Мы ожидаем, что во втором полугодии рубль будет демонстрировать склонность к умеренному ослаблению. Ожидаем, что по итогам года курс рубля сформируется вблизи уровней 73 рублей плюс минут два рубля за доллар", - отметил он.

По оценке эксперта, в пользу умеренного ослабления будут выступать несколько факторов. Во-первых, против рубля продолжит работать сезонность второго полугодия, счёт текущих операций продолжит ослабляться.

"Во-вторых, по нашим оценкам, до конца этого года нефтяным ценам не удастся реализовать масштабного восстановления - мы ожидаем, что по итогам года цены на нефть сформируются вблизи 40 долларов за баррель Brent . С учетом данной ценовой конъюнктуры в нефти позиции рубля будут оставаться ослабленными. Также заметим, что при таких ценах на нефть, а также участии РФ в ОПЕК +, подразумевающем значительное сокращение добычи, умеренное ослабление рубля будет выгодным и в целях повышения наполняемости бюджета", - указывает он.

В-третьих, ЦБ РФ даже после активного снижения ставки в июне может продолжить текущий цикл снижения ставки, например, до уровней 4% и ниже, также отмечает Покатович. При данном векторе движения ключевой ставки российский долг может потерять часть своей привлекательности в терминах доходности для некоторых иностранных инвесторов, что может привести к соответствующему оттоку иностранного капитала и увеличить давление на курс, поясняет он.