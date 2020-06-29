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На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука
Свердловский областной суд направил на принудительное лечение Сергея Проценко, обвиняемого в убийстве одного внука и похищении двух других, сообщает суд в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:33
свердловский областной суд
свердловская область
североуральск
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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свердловский областной суд, свердловская область, североуральск, происшествия

На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука

13:33 29.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд направил на принудительное лечение Сергея Проценко, обвиняемого в убийстве одного внука и похищении двух других, сообщает суд в понедельник.
В марте 2019 года 67-летний житель одного из поселков Североуральска, приехав в деревню Гагарский ключ Заречного района к сыну и невестке, зарезал двухлетнего ребенка и похитил двух его братьев пяти и семи лет. Полицейские задержали мужчину в городе Кушва, он был в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля.
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"Свердловский областной освободил Проценко С. П. от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктами "в, д" части 2 статьи 105, пунктами "д", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами, уточняет суд.
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