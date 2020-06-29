На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд направил на принудительное лечение Сергея Проценко, обвиняемого в убийстве одного внука и похищении двух других, сообщает суд в понедельник.
В марте 2019 года 67-летний житель одного из поселков Североуральска, приехав в деревню Гагарский ключ Заречного района к сыну и невестке, зарезал двухлетнего ребенка и похитил двух его братьев пяти и семи лет. Полицейские задержали мужчину в городе Кушва, он был в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля.
"Свердловский областной освободил Проценко С. П. от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктами "в, д" части 2 статьи 105, пунктами "д", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами, уточняет суд.