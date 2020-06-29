На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука

"Свердловский областной освободил Проценко С. П. от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктами "в, д" части 2 статьи 105, пунктами "д", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.