В Великобритании рекомендовали продлить карантин в Лестере из-за COVID-19

ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости. Правительство Правительство Великобритании рекомендует городу Лестеру в центральной Англии продлить карантинные меры на две недели из-за вспышки коронавируса , сообщил мэр города сэр Питер Солсби, выразив недовольство тем, как было принято такое решение.

По данным управления по охране общественного здоровья, за последние две недели в Лестере зафиксированы 866 случаев заражения COVID-19, всего же с момента начала пандемии в городе выявлено почти три тысячи случаев.

"Они (правительство - ред.) рекомендуют продлить на две недели нынешний уровень ограничений, которые для остальных снимаются 4 июля", - сообщил Солсби в интервью радиостанции LBC Radio.

Он рассказал, что получил доклад с цифрами и рекомендациями сегодня ночью.

Британское правительство пока не сделало официального объявления по этому поводу, но глава МВД Прити Пател ранее дала понять, что Лестер может остаться на карантине и после 4 июля, когда по всей Англии разрешено будет открыться пабам, ресторанам, библиотекам, гостиницам и парикмахерским, а также будет уменьшена социальная дистанция с нынешних двух до одного метра.

"Думаю, они (правительство) в какой-то момент решат поговорить с нами, но я должен сказать, что если они делают выводы на основе данного доклада, то они делают выводы на основе чего-то сбитого на скорую руку, крайне искусственного и явно основанного на непонимании или неспособности понять город. Я полагаю, что сюда на день приезжала группа чиновников, они поговорили с несколькими людьми, а потом вернулись и состряпали этот доклад. Это не может быть основой для принятия разумных решений касательно очень существенных угроз от вируса", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что авторы доклада признают, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 связано с увеличением объема тестирования, а количество смертей снижается, как и по всей стране. В связи с этим Солсби сомневается, что жители города поймут, каким образом продление карантина будет содействовать улучшению эпидемиологической ситуации в городе.