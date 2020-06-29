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В Великобритании рекомендовали продлить карантин в Лестере из-за COVID-19
Правительство Великобритании рекомендует городу Лестеру в центральной Англии продлить карантинные меры на две недели из-за вспышки коронавируса, сообщил мэр... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:35
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, лестер, в мире

В Великобритании рекомендовали продлить карантин в Лестере из-за COVID-19

13:35 29.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости. Правительство Великобритании рекомендует городу Лестеру в центральной Англии продлить карантинные меры на две недели из-за вспышки коронавируса, сообщил мэр города сэр Питер Солсби, выразив недовольство тем, как было принято такое решение.
По данным управления по охране общественного здоровья, за последние две недели в Лестере зафиксированы 866 случаев заражения COVID-19, всего же с момента начала пандемии в городе выявлено почти три тысячи случаев.
"Они (правительство - ред.) рекомендуют продлить на две недели нынешний уровень ограничений, которые для остальных снимаются 4 июля", - сообщил Солсби в интервью радиостанции LBC Radio.
Он рассказал, что получил доклад с цифрами и рекомендациями сегодня ночью.
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Британское правительство пока не сделало официального объявления по этому поводу, но глава МВД Прити Пател ранее дала понять, что Лестер может остаться на карантине и после 4 июля, когда по всей Англии разрешено будет открыться пабам, ресторанам, библиотекам, гостиницам и парикмахерским, а также будет уменьшена социальная дистанция с нынешних двух до одного метра.
"Думаю, они (правительство) в какой-то момент решат поговорить с нами, но я должен сказать, что если они делают выводы на основе данного доклада, то они делают выводы на основе чего-то сбитого на скорую руку, крайне искусственного и явно основанного на непонимании или неспособности понять город. Я полагаю, что сюда на день приезжала группа чиновников, они поговорили с несколькими людьми, а потом вернулись и состряпали этот доклад. Это не может быть основой для принятия разумных решений касательно очень существенных угроз от вируса", - отметил мэр.
Он подчеркнул, что авторы доклада признают, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 связано с увеличением объема тестирования, а количество смертей снижается, как и по всей стране. В связи с этим Солсби сомневается, что жители города поймут, каким образом продление карантина будет содействовать улучшению эпидемиологической ситуации в городе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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