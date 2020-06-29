Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги

"Палеонтологи под руководством ведущего научного сотрудника ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Тиунова нашли в пещерах Дальнего Востока необычные зубы гигантской белки-летяги, размах лап при планировании мог достигать полутора метров. В результате радиоуглеродного и морфологического анализов они выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду, 30-50 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.