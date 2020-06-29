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Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) нашли в пещерах Дальнего Востока останки гигантской белки-летяги, относящейся к позднеплейстоценовому... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:48
университетская наука
навигатор абитуриента
риа наука
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хонсю (остров)
уральский федеральный университет
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Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги

13:32 29.06.2020 (обновлено: 14:48 29.06.2020)
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© Фото : УрФУ / Дмитрий ГимрановСотрудники УрФУ и УрО РАН принимают участие в раскопках в пещерах Дальнего Востока
Сотрудники УрФУ и УрО РАН принимают участие в раскопках в пещерах Дальнего Востока
© Фото : УрФУ / Дмитрий Гимранов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) нашли в пещерах Дальнего Востока останки гигантской белки-летяги, относящейся к позднеплейстоценовому периоду, сообщает пресс-служба вуза.
"Палеонтологи под руководством ведущего научного сотрудника ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Тиунова нашли в пещерах Дальнего Востока необычные зубы гигантской белки-летяги, размах лап при планировании мог достигать полутора метров. В результате радиоуглеродного и морфологического анализов они выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду, 30-50 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данный вид гигантских летяг впервые найден на территории России, в том числе это самая северная находка белок этого вида. По данным ученых, ранее самым северным местонахождением останков из теплого периода среднего плейстоцена была пещера Чжоукоудянь в Северном Китае. Для позднего плейстоцена основные находки этого рода были в Японии и в Китае. Ближайшее же местонахождение современного представителя этого рода - японский остров Хонсю.
По мнению ученых, белки-летяги могли мигрировать и скрываться небольшими популяциями в лесных убежищах российского Дальнего Востока из-за глобального изменения климата.
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