Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) нашли в пещерах Дальнего Востока останки гигантской белки-летяги, относящейся к позднеплейстоценовому периоду, сообщает пресс-служба вуза.
"Палеонтологи под руководством ведущего научного сотрудника ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Тиунова нашли в пещерах Дальнего Востока необычные зубы гигантской белки-летяги, размах лап при планировании мог достигать полутора метров. В результате радиоуглеродного и морфологического анализов они выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду, 30-50 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данный вид гигантских летяг впервые найден на территории России, в том числе это самая северная находка белок этого вида. По данным ученых, ранее самым северным местонахождением останков из теплого периода среднего плейстоцена была пещера Чжоукоудянь в Северном Китае. Для позднего плейстоцена основные находки этого рода были в Японии и в Китае. Ближайшее же местонахождение современного представителя этого рода - японский остров Хонсю.
По мнению ученых, белки-летяги могли мигрировать и скрываться небольшими популяциями в лесных убежищах российского Дальнего Востока из-за глобального изменения климата.