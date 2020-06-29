Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573623377.html
В Кемерово двух блогеров арестовали за хулиганство
Двое блогеров арестованы в Кемерово за хулиганство, они, по версии следствия, распылили газ в лицо водителю, припарковавшему автомобиль в неположенном месте, и... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:32
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573537468.html
https://ria.ru/20200625/1573490290.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия

В Кемерово двух блогеров арестовали за хулиганство

13:32 29.06.2020
336
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. Двое блогеров арестованы в Кемерово за хулиганство, они, по версии следствия, распылили газ в лицо водителю, припарковавшему автомобиль в неположенном месте, и его супруге.
Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области, в апреле обвиняемые заметили припаркованный в неположенном месте автомобиль, вызвали сотрудников полиции и стали провоцировать мужчину на конфликт, снимая происходящее на видео.
"Они специально вели себя агрессивно и создавали панику… Даже после прибытия полицейских злоумышленники продолжили вести себя агрессивно, распылив газ из баллончика в лицо 52-летнему водителю и его супруге. В результате потерпевшим были причинены ожоги роговицы глаз… Видеозаписи обвиняемые опубликовали в интернете", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в отношении водителя к тому времени полицейские уже оформили протокол. Он признал факт нарушения им правил дорожного движения, сотрудничал, вел себя неконфликтно. В связи с тем, что потерпевший является пенсионером МВД, материалы были изъяты из полиции и переданы в следственные органы.
Дженна Марблс
26 июня, 19:58Акценты
Грехи прошлого: блогер-миллионник YouTube покинула канал из-за блэкфейсаОбладательница более чем двадцатимиллионного блога в YouTube Дженна Марблс оставила блогерство. Пойти на это девушка решила, из-за своих старых пародий и скетчей. В них она пародировала афроамериканцев и шутила про азиатов.
В рамках расследования уголовного дела по месту жительства фигурантов и офисном помещении следователями совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Кемеровской области были проведены обыски, изъяты компьютеры, диски, флэш-карты, телефоны. По электронным носителям информации будут проведены судебно-технические экспертизы.
"32- и 38-летнему жителям областного центра предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела им будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", – уточняет ведомство.
Отмечается, что 28-летний мужчина, производивший видеосъемку, проходит по уголовному делу подозреваемым.
По данным местных СМИ и ряда Telegram-каналов, обвинение предъявлено местным активистам проекта "Не будь инертным" Максиму Лаврентьеву и Сергею Каменскому, которые провоцируют граждан на конфликты, во время потасовок распыляют в лица слезоточивый газ, снимают ролики и выкладывают их на YouTube, где у них около 80 тысяч подписчиков.
Блогер Александр Diablo R1
25 июня, 23:12
Популярный российский блогер погиб в 31 год
1622006
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники УрФУ и УрО РАН принимают участие в раскопках в пещерах Дальнего Востока
Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги
Молоток в зале судебных заседаний
На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Кубани будут судить за изнасилование и убийство 66-летней женщины
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
Проект о "депутате Наливкине" планируют вывести на международный уровень
Прокуратура
В Кемерово завели дело после выявления COVID у 19 постояльцев пансионата
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России
Нина Масляева
Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"
Очередь на заправку кислородных баллонов в Лиме, Перу
В Перу отметили существенный спад заражений коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после нападения на членов избиркома в Кургане
Хельсинки. Виды
В городском театре Хельсинки прогремел взрыв
Автомобиль ДПС
В Петербурге задержали авторов нецензурной надписи на машине ДПС
Женщина с детьми
В Кремле оценили решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля
Президент США Дональд Трамп
Иран потребовал от Интерпола поймать Трампа за убийство Сулеймани
Прокуратура
Прокуратура завершила проверку после смерти 15-летней девушки в Кузбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
Лента новостейМолния