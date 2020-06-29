В Кемерово двух блогеров арестовали за хулиганство

КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. Двое блогеров арестованы в Двое блогеров арестованы в Кемерово за хулиганство, они, по версии следствия, распылили газ в лицо водителю, припарковавшему автомобиль в неположенном месте, и его супруге.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области , в апреле обвиняемые заметили припаркованный в неположенном месте автомобиль, вызвали сотрудников полиции и стали провоцировать мужчину на конфликт, снимая происходящее на видео.

"Они специально вели себя агрессивно и создавали панику… Даже после прибытия полицейских злоумышленники продолжили вести себя агрессивно, распылив газ из баллончика в лицо 52-летнему водителю и его супруге. В результате потерпевшим были причинены ожоги роговицы глаз… Видеозаписи обвиняемые опубликовали в интернете", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении водителя к тому времени полицейские уже оформили протокол. Он признал факт нарушения им правил дорожного движения, сотрудничал, вел себя неконфликтно. В связи с тем, что потерпевший является пенсионером МВД, материалы были изъяты из полиции и переданы в следственные органы.

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства фигурантов и офисном помещении следователями совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Кемеровской области были проведены обыски, изъяты компьютеры, диски, флэш-карты, телефоны. По электронным носителям информации будут проведены судебно-технические экспертизы.

"32- и 38-летнему жителям областного центра предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела им будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", – уточняет ведомство.

Отмечается, что 28-летний мужчина, производивший видеосъемку, проходит по уголовному делу подозреваемым.