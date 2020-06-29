Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573623309.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 26 582
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 269, до 26 582, всего с начала пандемии умерли 1634 человека, сообщил телеканал... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_2aa4f29b606a34003ab6fcf934637881.jpg
румыния
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_2aa4f29b606a34003ab6fcf934637881.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_ca6f44f75c752f9e2fe7c813980d4952.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_859:0:2906:2047_1400x0_80_0_0_c6eea0031925e4c264cbc5ac984e94ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 26 582

13:31 29.06.2020
57
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 269, до 26 582, всего с начала пандемии умерли 1634 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 26 313 случаях заражения, 1612 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодня в Румынии подтверждены 26 582 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1634 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 18,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
Рекомендуем
Очередь на заправку кислородных баллонов в Лиме, Перу
В Перу отметили существенный спад заражений коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кемерово двух блогеров арестовали за хулиганство
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов
В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца
Вид на Белград, Сербия
В Белграде введут обязательное ношение масок в помещениях
Молоток в зале судебных заседаний
На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука
Автомобили скорой у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине заболеваемость пневмонией за месяц выросла вдвое
Туристы фотографируют извержение вулкана Агунг на острове Бали, Индонезия. 29 ноября 2017
Выяснилось, как в Индонезии планируют восстановить доверие туристов
Сотрудники УрФУ и УрО РАН принимают участие в раскопках в пещерах Дальнего Востока
Уральские ученые нашли на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги
Избирательный участок в Сочи
Матвиенко: решение о голосовании в течение нескольких дней себя оправдало
Вакцина от коронавируса
Китайская вакцина от COVID-19 одобрена для военного использования
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году
Женщина с детьми
В Кремле оценили решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
Проект о "депутате Наливкине" планируют вывести на международный уровень
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
В России более ста приусадебных участков остаются подтопленными
Прокуратура
В Кемерово завели дело после выявления COVID у 19 постояльцев пансионата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
Лента новостейМолния