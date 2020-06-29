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В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обладает всеми технологиями для постройки нового российского авианосца, нужен лишь заказ от военных, сообщил в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:31
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
вмс индии
алексей рахманов
легкий авианосец "викрамадитья"
объединенная судостроительная корпорация
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", вмс индии, алексей рахманов, легкий авианосец "викрамадитья", объединенная судостроительная корпорация, в мире

В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца

13:31 29.06.2020
2182
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обладает всеми технологиями для постройки нового российского авианосца, нужен лишь заказ от военных, сообщил в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.
"Если родина прикажет, мы и авианосец построим. Мы понимаем, какая это может быть технология, понимаем, какие базовые технологические решения могут быть положены в ее основу", - сказал он на пресс-конференции.
Рахманов уточнил, что необходимый опыт предприятия корпорации получили во время ремонта единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" и при создании авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии. Последний был перестроен из советского корабля "Адмирал Горшков".
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"ВМС ИндииАлексей РахмановЛегкий авианосец "Викрамадитья"Объединенная судостроительная корпорацияВ мире
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