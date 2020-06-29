https://ria.ru/20200629/1573623271.html
В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обладает всеми технологиями для постройки нового российского авианосца, нужен лишь заказ от военных, сообщил в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:31
2020-06-29T13:31
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
вмс индии
алексей рахманов
легкий авианосец "викрамадитья"
объединенная судостроительная корпорация
в мире
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https://ria.ru/20200629/1573600239.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/52/1521305287_0:199:2942:1854_1400x0_80_0_0_899300bac4f6000ba2777bd9378f8547.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", вмс индии, алексей рахманов, легкий авианосец "викрамадитья", объединенная судостроительная корпорация, в мире