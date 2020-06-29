В Кремле оценили решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

"Нет, не считаем. Мы видели сообщения об этом видео. Это обычная работа и совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством. И после того, как решение было обнародовано главой государства, правительство сделало работу по формализации этого решения. Естественно, если вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят это получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу. Поэтому ничего здесь предосудительного нет", - сказал Песков журналистам.