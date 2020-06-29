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В Кремле оценили решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля
В Кремле не видят ничего предосудительного в решении Пенсионного фонда России перечислить обещанные главой государства Владимиром Путиным выплаты семьям с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:31
пенсионный фонд рф
максим топилин
дмитрий песков
владимир путин
общество
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353
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пенсионный фонд рф, максим топилин, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле оценили решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

13:31 29.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле не видят ничего предосудительного в решении Пенсионного фонда России перечислить обещанные главой государства Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми до 16 лет, напротив, такая оперативная работа заслуживает восхищения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-служба Минтруда ранее сообщила, что новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет перечислят без заявления, на основании данных, которые уже есть у Пенсионного фонда России, Минтруд не изменял алгоритм электронного обмена данными для ускорения выплат. Позже в СМИ появилось видео с закрытого совещания руководства ПФР, на котором его глава Максим Топилин поручил выплатить назначенные президентом пособия семьям с детьми до 16 лет в последний день голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля.
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
У Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что это использование служебного положения с целью повлиять на итоги голосования.
"Нет, не считаем. Мы видели сообщения об этом видео. Это обычная работа и совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством. И после того, как решение было обнародовано главой государства, правительство сделало работу по формализации этого решения. Естественно, если вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят это получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу. Поэтому ничего здесь предосудительного нет", - сказал Песков журналистам.
Также он добавил, что заслуживает восхищения и то, что правительству удалось так быстро наладить систему, которая позволяет без излишней волокиты, без бюрократических процедур обеспечить доведение денег до миллионов людей за считанные сутки.
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Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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