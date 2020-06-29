В Кремле оценили решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле не видят ничего предосудительного в решении Пенсионного фонда России перечислить обещанные главой государства Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми до 16 лет, напротив, такая оперативная работа заслуживает восхищения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-служба Минтруда ранее сообщила, что новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет перечислят без заявления, на основании данных, которые уже есть у Пенсионного фонда России, Минтруд не изменял алгоритм электронного обмена данными для ускорения выплат. Позже в СМИ появилось видео с закрытого совещания руководства ПФР, на котором его глава Максим Топилин поручил выплатить назначенные президентом пособия семьям с детьми до 16 лет в последний день голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля.
У Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что это использование служебного положения с целью повлиять на итоги голосования.
"Нет, не считаем. Мы видели сообщения об этом видео. Это обычная работа и совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством. И после того, как решение было обнародовано главой государства, правительство сделало работу по формализации этого решения. Естественно, если вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят это получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу. Поэтому ничего здесь предосудительного нет", - сказал Песков журналистам.
Также он добавил, что заслуживает восхищения и то, что правительству удалось так быстро наладить систему, которая позволяет без излишней волокиты, без бюрократических процедур обеспечить доведение денег до миллионов людей за считанные сутки.